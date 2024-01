Instalar puente peatonal frente a la UANE en Saltillo, decisión equivocada: expertos

“Lejos de mejorar las condiciones de seguridad de quienes se desplazan a pie, las hacen más precarias. Para el caso del puente peatonal de José Musa de León, el caso es el mismo”, explicó.

Además, el urbanista señaló que, de acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en la fracción I de su artículo 35 establece que “Se procurará evitar la construcción de pasos elevados o subterráneos cuando haya la posibilidad de adecuar el diseño para hacer el cruce peatonal, así como el destinado a movilidad no motorizada y de tracción humana, y las demás necesarias para garantizar una movilidad incluyente”.

ALUMNADO CRUZA POR PUENTE, PERO LE DESAGRADA

En el recorrido realizado por VANGUARDIA, se apreció que la mayoría de jóvenes que cruzan el bulevar José Musa de León frente a UANE lo hacen a través del puente.

No obstante, también se observó que otros alumnos prefieren caminar hasta el cruce con José María Rodríguez para cruzar por el semáforo a nivel de calle.

Rodrigo Emiliano tiene 20 años y acude a UANE a vender brownies y repostería en las afueras del plantel educativo, quien prefirió no usar el puente peatonal y cruzar en el semáforo al tener que transportar cerca de 10 kilos de sus productos.

“Transporto un carrito con varias hieleras y se me dificulta subirlo por el puente porque por aquí no lo tengo que subir. Me es preferible venirme hasta el semáforo que cruzar el puente porque me es muy largo para subirlo”, declaró el joven.

Itzel y Nalley de 19 y 20 años son estudiantes de psicología en el plantel y optaron por no usar el puente peatonal.

“Sí lo utilizamos, pero cuando traemos algo de prisa preferimos cruzar por abajo. A mí en lo personal me da pánico, me dan miedo las alturas y me dan miedo los carros pasando abajo de mí”, expresó Itzel.

“Yo usaba uno (puente) que está por mi casa y pasaba mucho de noche y me daba mucho miedo porque siempre estaba solo, entonces a veces te encuentras a otra persona cara a cara y a veces son señores que te sacan de onda y pues sí da miedo”, expresó.

Daniela y Valeria de 25 y 22 años sí usaron el puente peatonal, aunque señalaron que no fue la mejor experiencia por distintas razones.

Daniela argumentó que es un espacio angosto para que puedan pasar dos personas al mismo tiempo, además de que la rampa la consideró inclinada y complicada para una persona con discapacidad. Además, señaló que una de las principales razones por las que lo usó es que si tiene algún percance con un automóvil, sería culpa de ella al estar tan cerca del puente.

“Si viniera de noche sola no me sentiría muy cómoda caminando por aquí, aunque haya luces sigue siendo un espacio cerrado y si sucede algo pues nadie ve o es más difícil pedir algún tipo de auxilio”, señaló Daniela.

“Si tuviera que cruzar de noche lo haría por los coches y si algo me pasa pues los automovilistas pueden ver o los otros peatones que vayan pasando por abajo, pero pues aquí arriba nadie ve”, indicó Valeria.