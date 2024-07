Intentaron viudas sacar cuerpos de mineros en Pasta de Conchos con un rescate independiente (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Fue entonces que llegó personal de la empresa Industria Minera México y sacó a todos los hombres que realizaban las labores de rehabilitación y búsqueda de los cuerpos, así como a las viudas a y sus familias y cerró los accesos a Pasta de Conchos.

En ese momento la esperanza de rescatar a los 63 mineros se apagó y comenzó la frustración de las familias de los trabajadores que han esperado otros 16 años más para que logren sacarlos.

“Todas tomamos la mina y se hizo el descenso, fue un 28 de noviembre del 2008, bajaron hasta la primera diagonal con el agua hasta las rodillas y ya entraron los trabajadores, se les estuvo pagando y estaba bien organizado, pero la empresa sabía que estaban a 50 metros de donde estaban y mandó cerrar todo y sellar las entradas”, cuenta la mujer.

“Cuando entré a la mina que bajamos, (me di cuenta que) es un cansancio, está pesado, y yo me decía: ‘con razón mi viejo me decía vengo bien cansado, porque ahora tuvimos que bajar todo a pie’ y salía bien cansado de trabajar abajo y luego subir todos los escalones”, comentó.

DENUNCIA PARA ATACAR A EMPRESA

Guadalupe asegura que la empresa sabía que había sido un crimen industrial y que muchos de los mineros, al momento de la explosión, quedaron con vida al interior del yacimiento y pudieron sacarlos aún con vida y no lo hicieron.

TE PUEDE INTERESAR: En el Museo de las Aves de Saltillo, dan el sí 21 parejas en Bodas Comunitarias

“La empresa sabía que era una negligencia y que estaban vivos, que ellos los dejaron morir”, aseguró la mujer.