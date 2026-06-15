Inundaciones al norte de Saltillo reavivan reclamo por obra aprobada que permanece sin ejecutarse en Arroyo El Cuatro

Las intensas y constantes lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 15 de junio provocaron inundaciones en el sector norte de Saltillo, dejando al menos ocho familias incomunicadas y con daños materiales en sus predios. La zona más afectada se localiza a la altura del bulevar Musa de León, donde el nivel del agua impidió el tránsito de vehículos y personas durante varias horas. Vecinos de las colonias Loma Blanca, Capellanía, Nogalar del Campestre y Country denunciaron que la falta de infraestructura pluvial sigue siendo la raíz del problema.

Una de las personas afectadas relató su situación actual: “Mi casa está destruida y el camino está destruido desde el 5 de junio del año pasado. No podemos salir hasta que baje el nivel del agua. Hoy teníamos que trabajar a las 7 de la mañana y tuvimos que esperar hasta las 10 para poder pasar”.

De acuerdo con comentarios de los vecinos y documentos oficiales, la problemática se centra en el retraso del proyecto del Arroyo El Cuatro, una obra que atraviesa el sector nororiente de Saltillo. Documentos de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), proporcionados por los vecinos, revelan que la actualización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue ingresada en junio de 2025 ante las oficinas centrales de la Semarnat, esperándose una resolución para octubre de ese mismo año. No obstante, el permiso de construcción por parte de la Conagua sigue condicionado a la autorización del trazado definitivo. Aunque el Gobierno Federal ya ha manifestado su disposición para aportar los recursos económicos, los habitantes señalaron que el proyecto no avanza debido a la falta de liberación del trazo. Según los testimonios, el alcalde Javier Díaz y el secretario Óscar Pimentel se comprometieron previamente a dialogar con los propietarios de los terrenos para agilizar este proceso legal. “No sabemos por qué no se ha sacado adelante el proyecto”, lamentó un afectado, al recordar que los vecinos ya han sostenido múltiples reuniones en la sala de Cabildo.

La culminación de esta infraestructura es vital para la zona norte, ya que se estima que la población beneficiada alcanza los 200 mil habitantes. Mientras los trámites administrativos ante la Conagua y la Semarnat continúan, las familias de los alrededores de Musa de León y el Arroyo Ceballos permanecen vulnerables ante cada temporal de lluvias, por lo que piden que la liberación del trazo sea una prioridad inmediata para evitar nuevos desastres.

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