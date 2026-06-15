Inundaciones al norte de Saltillo reavivan reclamo por obra aprobada que permanece sin ejecutarse en Arroyo El Cuatro

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    Inundaciones al norte de Saltillo reavivan reclamo por obra aprobada que permanece sin ejecutarse en Arroyo El Cuatro
    Las lluvias dejaron al menos ocho familias incomunicadas en el sector norte de Saltillo, donde el nivel del agua bloqueó vialidades y accesos a viviendas. HÉCTOR GARCÍA

Vecinos de zonas cercanas al bulevar Musa de León muestran documento del 2025 donde Conagua ya emitió permiso para la realización de obras

Las intensas y constantes lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 15 de junio provocaron inundaciones en el sector norte de Saltillo, dejando al menos ocho familias incomunicadas y con daños materiales en sus predios. La zona más afectada se localiza a la altura del bulevar Musa de León, donde el nivel del agua impidió el tránsito de vehículos y personas durante varias horas.

Vecinos de las colonias Loma Blanca, Capellanía, Nogalar del Campestre y Country denunciaron que la falta de infraestructura pluvial sigue siendo la raíz del problema.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/avanza-75-liberacion-de-predios-para-canalizar-el-arroyo-del-cuatro-bajo-en-saltillo-NJ21399675
$!Vecinos de Loma Blanca, Capellanía y sectores aledaños aseguran que el retraso del proyecto del Arroyo El Cuatro mantiene en riesgo a miles de habitantes.
Vecinos de Loma Blanca, Capellanía y sectores aledaños aseguran que el retraso del proyecto del Arroyo El Cuatro mantiene en riesgo a miles de habitantes. HÉCTOR GARCÍA

Una de las personas afectadas relató su situación actual: “Mi casa está destruida y el camino está destruido desde el 5 de junio del año pasado. No podemos salir hasta que baje el nivel del agua. Hoy teníamos que trabajar a las 7 de la mañana y tuvimos que esperar hasta las 10 para poder pasar”.

$!Documento de la CEAS muestra que la actualización de la Manifestación de Impacto Ambiental fue presentada ante la Semarnat en 2025, aunque la obra sigue pendiente de autorizaciones para su ejecución.
Documento de la CEAS muestra que la actualización de la Manifestación de Impacto Ambiental fue presentada ante la Semarnat en 2025, aunque la obra sigue pendiente de autorizaciones para su ejecución. CORTESÍA

De acuerdo con comentarios de los vecinos y documentos oficiales, la problemática se centra en el retraso del proyecto del Arroyo El Cuatro, una obra que atraviesa el sector nororiente de Saltillo.

Documentos de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), proporcionados por los vecinos, revelan que la actualización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue ingresada en junio de 2025 ante las oficinas centrales de la Semarnat, esperándose una resolución para octubre de ese mismo año. No obstante, el permiso de construcción por parte de la Conagua sigue condicionado a la autorización del trazado definitivo.

Aunque el Gobierno Federal ya ha manifestado su disposición para aportar los recursos económicos, los habitantes señalaron que el proyecto no avanza debido a la falta de liberación del trazo.

Según los testimonios, el alcalde Javier Díaz y el secretario Óscar Pimentel se comprometieron previamente a dialogar con los propietarios de los terrenos para agilizar este proceso legal.

“No sabemos por qué no se ha sacado adelante el proyecto”, lamentó un afectado, al recordar que los vecinos ya han sostenido múltiples reuniones en la sala de Cabildo.

$!Habitantes afectados solicitaron agilizar la liberación del trazo de la obra pluvial para evitar nuevas inundaciones durante la temporada de lluvias.
Habitantes afectados solicitaron agilizar la liberación del trazo de la obra pluvial para evitar nuevas inundaciones durante la temporada de lluvias. HÉCTOR GARCÍA

La culminación de esta infraestructura es vital para la zona norte, ya que se estima que la población beneficiada alcanza los 200 mil habitantes.

Mientras los trámites administrativos ante la Conagua y la Semarnat continúan, las familias de los alrededores de Musa de León y el Arroyo Ceballos permanecen vulnerables ante cada temporal de lluvias, por lo que piden que la liberación del trazo sea una prioridad inmediata para evitar nuevos desastres.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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