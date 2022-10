Al igual que otros particulares, la Universidad Agraria Antonio Narro tiene un predio invadido en Saltillo, en los límites con Arteaga en una zona que ahora tiene uso industrial, dio a conocer el rector Mario Ernesto Vázquez Badillo.

El terreno, que para la Universidad es conocido como Rancho Los Llanos, en los límites de Saltillo con Arteaga, tiene una extensión de cuatro hectáreas, aproximadamente, y el rector se reservó el nombre de los invasores, sin embargo, no son paracaidistas que buscan terrenos para vivir, como sucede con algunos otros particulares que tienen invadidas sus tierras.

Precisamente, explicó el rector, quien termina su gestión el próximo 11 de noviembre, la misión del siguiente titular de la UAAAN es la de darle seguimiento a la regularización de los predios que tiene como patrimonio la Universidad.

“Tenemos un rancho que está invadido que se llama Los Llanos, está colindando entre Saltillo y Arteaga. Es un terreno que está en Saltillo antes de Arteaga. Más o menos son como unas tres o cuatro hectáreas”, dijo Vázquez Badillo.

El rector no determinó el tiempo que lleva el predio invadido, ni tampoco quiso revelar si es alguna empresa o particular quien se adueñó del terreno, lo que sí dijo es que no es de uso habitacional.

“Tenemos buen rato que está invadido. Hemos hablado con autoridades. Estamos trabajando y negociando jurídicamente”, dijo.

A la pregunta de quién está invadiendo contestó que “eso me reservo porque estamos en un proceso de demanda”. También se le cuestionó si era de uso habitacional y dijo que “no es habitacional, es industrial”.

La UAAAN ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la última tiene apenas seis meses que fue interpuesta y otra en la cual están negociando a través del Gobierno Estatal.

Sobre el predio que la UAAAN se quejaba que había sido invadido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), dijo que ese conflicto se resolvió satisfactoriamente para ambas partes.

La Narro había acusado a la SICT de haber invadido con la ampliación de la carretera a Zacatecas un predio de la Universidad, sin embargo, este asunto quedó solventado.

“SCT respeta el derecho de vía histórico de la Narro. Ya no hay problema por lo que el derecho de vía del Rastro a lo que es La Angostura ya está arreglado”, dijo.

Sin embargo, también hay una negociación con Aguas de Saltillo porque tienen un depósito de 2 millones de litros de agua en terrenos de la Universidad, y alimentan al 30 por ciento de la Narro.

La negociación se centra en no cobrarles renta, pero la Universidad tiene una necesidad de 10 litros por segundo de agua, para que se les abastezca.

