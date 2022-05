Investigan agresión física a menor en secundaria de Saltillo; suspenden a alumno señalado

Los padres del afectado exigen compensación económica para estudios y prótesis dental, pero la familia de presunto agresor menciona no tener recursos para ello

“Lo que hicimos fue buscar un teléfono de la familia para ver qué es lo que ellos nos recomendaban hacer, en una situación como esta siempre les preguntamos si vienen por ellos o si los atendemos aquí; en este caso lo estuvimos atendiendo aquí, llegaron sus papás y estuvimos platicando con ellos”, apunta.

Es hasta ese momento cuando el menor afectado señala la agresión cometida por parte de uno de sus compañeros de salón, quien, de acuerdo con la declaración de la directora, dijo;

“Sí, vino un niño, me tomó del cuello y cuando me suelta, me caigo”.

El día lunes 23 de mayo, el papá del menor afectado acudió a la dirección de la escuela secundaria para solicitar una reunión con la madre del niño, ante las autoridades escolares, en la que se solicitó una compensación económica, pues el menor afectado requiere de estudios maxilofaciales y procedimientos dentales de endodoncia, ya que, tras el accidente perdió piezas dentales, sumando que sus lentes de aumento necesitan reponerse.

Sin embargo, la madre del menor que ocasionó el accidente expuso ante la dirección que no tiene los recursos económicos suficientes para pagar los estudios, servicio médico y entre otros gastos a la familia del afectado.

Por eso, el caso se ha ventilado en medios de comunicación: el padre del niño perjudicado exige que se compensen los daños físicos de su hijo.

Desde la tarde del lunes, el Jurídico de la Secretaría de Educación de Coahuila tomó el caso y se encuentra investigando los hechos, recopilando declaraciones de maestras y alumnos que estuvieron en el momento de los hechos y emitirán un juicio respecto del caso.

Como el menor afectado habría declarado que se trató de una agresión física provocada por una ‘llave’, la directora habría determinado la suspensión temporal del agresor por lo que resta del semestre.