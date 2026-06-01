Investigan red de intimidación electoral; FGR y Estado van tras autores de citatorios falsos

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    Investigan red de intimidación electoral; FGR y Estado van tras autores de citatorios falsos
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que las investigaciones por la distribución de citatorios falsos atribuidos a la FGR presentan avances importantes y ya cuentan con evidencia fotográfica y videográfica para identificar a los presuntos responsables. HOMERO SÁNCHEZ

Advierte el gobernador Manolo Jiménez consecuencias jurídicas severas

Una investigación de carácter penal se encuentra en curso en Coahuila tras detectarse una serie de denuncias ciudadanas sobre la distribución de citatorios apócrifos con logotipos de la Fiscalía General de la República (FGR). El gobernador Manolo Jiménez Salinas calificó el acto como una situación “muy delicada” que busca intimidar y extorsionar a los votantes en la víspera electoral.

De acuerdo con el Mandatario, tras realizarse los cotejos correspondientes con la propia delegación de la FGR, se confirmó que dichos documentos son completamente falsos y que corresponden a una usurpación de funciones oficiales. Ante esto, las células de inteligencia criminal desplegaron un operativo de rastreo inmediato.

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Jiménez Salinas reveló que las indagatorias estatales y federales registran un avance significativo, contándose ya con material fotográfico y grabaciones de video que identifican el modus operandi y a los presuntos involucrados en el reparto de la documentación falsa.

ADVIERTEN CONSECUENCIAS LEGALES POR DELITOS FEDERALES

El Ejecutivo estatal apuntó que quienes orquestaron esta estrategia de intimidación cometieron delitos de índole federal, por lo que anticipó que las consecuencias jurídicas serán severas. Sostuvo que el uso faccioso del nombre de las instituciones para generar psicosis social no quedará impune.

”La investigación está en proceso y esto tiene que llegar a las últimas consecuencias porque no se vale que alguien utilice las instituciones para intimidar y extorsionar a las y los coahuilenses”, advirtió el Gobernador, añadiendo que la Fiscalía General del Estado emitirá un informe detallado en las próximas horas.

Las líneas de investigación buscan determinar si detrás de estas acciones existen grupos de interés externos o locales que pretendan incidir de forma ilegal en el ánimo de la población antes de la jornada electoral del domingo.

RESGUARDAN A MENOR EN PIEDRAS NEGRAS TRAS CASO DE VULNERACIÓN

En otros temas de procuración de justicia y tejido social, el Gobernador se pronunció sobre el caso de una menor de edad en el municipio de Piedras Negras, cuya situación de vulnerabilidad se viralizó en plataformas digitales durante la madrugada del pasado domingo.

Jiménez Salinas detalló que desde el momento en que el Gobierno del Estado detectó el material videográfico, se ordenó la intervención inmediata de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y de las fuerzas policiales de la Región Norte para asegurar la integridad de la pequeña.

Actualmente, la menor ya se encuentra bajo el resguardo seguro de su familia materna, hecho que fue agradecido públicamente por la madre de la víctima. El Gobernador concluyó señalando que la investigación continuará con máxima intensidad para deslindar responsabilidades, bajo la premisa de que la niñez es el valor más importante del Estado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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