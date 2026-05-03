Coahuila: Se disparan 85% ‘negligencias’ con menores

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Se disparan 85% ‘negligencias’ con menores
    En el último año, los casos de omisión de cuidados de menores se vieron incrementados considerablemente. Especial

Entre 2024 y 2025, los casos de omisión de cuidados se han incrementado notablemente en la entidad, revela Pronnif

Los casos de omisión de cuidados atendidos por la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en distintas regiones de Coahuila registraron un incremento significativo al cierre de 2025, de acuerdo con datos de la propia dependencia.

Según los registros oficiales, la Pronnif reportó un total de 7 mil 177 casos de omisión de cuidados atendidos durante ese año, es decir casi 20 situaciones al día.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-analizara-pronnif-medidas-para-proteger-la-intimidad-de-menores-en-redes-sociales-AI20393715

Esta cifra representa el 54 por ciento del total de niñas, niños y adolescentes que fueron visitados o recibidos por la institución, lo que la convierte en la principal causa de intervención de la autoridad.

El aumento ha sido notable. Al cierre de 2024, la misma dependencia informó haber atendido 3 mil 876 casos (en promedio 10.6 al día), equivalentes al 50 por ciento del total. Esto implica que, en un año, los casos de omisión de cuidados crecieron 85 por ciento.

$!La Pronnif ha detectado desde descuidos cotidianos hasta negligencias graves que vulneran los derechos de los niños.
La Pronnif ha detectado desde descuidos cotidianos hasta negligencias graves que vulneran los derechos de los niños. Especial

De acuerdo con la titular de la Pronnif, María Teresa Araiza, estos casos son diversos y abarcan desde descuidos cotidianos hasta negligencias graves que vulneran los derechos fundamentales de la niñez.

Entre las situaciones investigadas se encuentran la falta de atención médica, incumplimiento en esquemas de vacunación, deficiencias en higiene, nutrición inadecuada, ausentismo escolar, falta de supervisión, abandono, exposición a redes sociales, hacinamiento y consumo de sustancias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-pronnif-cierra-2025-con-mas-de-mil-atenciones-por-delitos-sexuales-contra-menores-OD18930835

Recientemente, en Torreón se registró un caso derivado de un operativo de la Fiscalía General del Estado en una colonia, donde se detectó que una menor de cuatro años permanecía sola y encerrada en su domicilio mientras sus padres salían por la noche.

Aunque este hecho generó gran impacto en la región Laguna, la autoridad enfatizó que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática que se ha presentado de manera recurrente en los últimos meses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuidados
Familias
Menores De Edad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Pronnif

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades recorrieron la nave industrial donde operará la nueva planta.

Nueva planta industrial impulsará empleos en Monclova

Autoridades advierten que las condiciones del río Bravo lo hacen peligroso incluso para actividades organizadas.

El río Bravo no es apto para actividades recreativas: Protección Civil
Elementos municipales atendieron reportes de agresión en distintos sectores de la ciudad.

En 7 meses, Línea Violeta de Saltillo ha atendido 404 reportes por violencia contra la mujer
Alimentando halcones

Alimentando halcones
Bien agarrado

Bien agarrado
Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya la noche de este viernes. FOTO: Cuartoscuro

‘Hasta el lunes’ Sheinbaum hablará sobre la licencia de Rocha Moya
Yeraldine Bonilla Valverde asumió el Ejecutivo estatal tras la licencia de Rubén Rocha Moya en medio de investigaciones.

Designan a Yeraldine Bonilla Valverde tras licencia de Rocha Moya: ¿quién es?

Será este lunes 4 de mayo cuando la Benemérita Escuela Normal de Coahuila celebre su aniversario número 132.

La Benemérita Escuela Normal de Coahuila celebra su historia y a sus maestros