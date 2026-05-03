Coahuila: Se disparan 85% ‘negligencias’ con menores

Los casos de omisión de cuidados atendidos por la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en distintas regiones de Coahuila registraron un incremento significativo al cierre de 2025, de acuerdo con datos de la propia dependencia. Según los registros oficiales, la Pronnif reportó un total de 7 mil 177 casos de omisión de cuidados atendidos durante ese año, es decir casi 20 situaciones al día.

Esta cifra representa el 54 por ciento del total de niñas, niños y adolescentes que fueron visitados o recibidos por la institución, lo que la convierte en la principal causa de intervención de la autoridad. El aumento ha sido notable. Al cierre de 2024, la misma dependencia informó haber atendido 3 mil 876 casos (en promedio 10.6 al día), equivalentes al 50 por ciento del total. Esto implica que, en un año, los casos de omisión de cuidados crecieron 85 por ciento.

De acuerdo con la titular de la Pronnif, María Teresa Araiza, estos casos son diversos y abarcan desde descuidos cotidianos hasta negligencias graves que vulneran los derechos fundamentales de la niñez. Entre las situaciones investigadas se encuentran la falta de atención médica, incumplimiento en esquemas de vacunación, deficiencias en higiene, nutrición inadecuada, ausentismo escolar, falta de supervisión, abandono, exposición a redes sociales, hacinamiento y consumo de sustancias.

Recientemente, en Torreón se registró un caso derivado de un operativo de la Fiscalía General del Estado en una colonia, donde se detectó que una menor de cuatro años permanecía sola y encerrada en su domicilio mientras sus padres salían por la noche. Aunque este hecho generó gran impacto en la región Laguna, la autoridad enfatizó que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática que se ha presentado de manera recurrente en los últimos meses.

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