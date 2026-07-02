Invierte Ramos Arizpe más de 3 mdp en escuelas durante 2026; 61 planteles han sido beneficiados

RAMOS ARIZPE, COAH.– Con una inversión superior a los 3 millones de pesos durante el presente año, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ha fortalecido la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de aprendizaje en 61 instituciones educativas mediante el programa En Tu Escuela Tú Eliges. La estrategia, impulsada por la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino en coordinación con el Gobierno del Estado, permite que sean los propios integrantes de cada comunidad escolar quienes decidan de manera democrática el destino de los recursos, con base en las necesidades específicas de cada plantel.

En lo que va de 2026, el programa ha beneficiado a 19 jardines de niños, 29 escuelas primarias, 10 secundarias, dos planteles de bachillerato y un Centro de Atención Múltiple (CAM), consolidándose como una de las políticas educativas de mayor alcance en el municipio. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este modelo rompe con los esquemas tradicionales de asignación de recursos al colocar la toma de decisiones en manos de directivos, docentes y madres y padres de familia. “En Ramos Arizpe creemos que las mejores decisiones se toman escuchando a quienes viven todos los días la realidad de las escuelas. Por eso, en este programa son los maestros, los directivos y los padres de familia quienes eligen en qué invertir cada peso. Nosotros cumplimos respaldando esas decisiones con recursos que generan beneficios reales para nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, los recursos se han destinado a la adquisición de equipo tecnológico, mobiliario, material didáctico, herramientas para talleres, rehabilitación de espacios y diversas mejoras en infraestructura escolar. Las autoridades señalaron que el objetivo del programa es atender las prioridades definidas por cada comunidad educativa, fortaleciendo las condiciones para el aprendizaje y contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes del municipio.

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