Ramos Arizpe incorpora unidad móvil para ampliar campañas gratuitas de bienestar animal

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    Ramos Arizpe incorpora unidad móvil para ampliar campañas gratuitas de bienestar animal
    La nueva unidad cuenta con tres quirófanos equipados y climatizados, con capacidad para realizar hasta 30 esterilizaciones por jornada. CORTESÍA

La unidad permitirá llevar servicios veterinarios directamente a colonias y comunidades rurales del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones para fortalecer el bienestar animal en el municipio, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó una nueva unidad móvil de esterilización para perros y gatos, con la que se acercarán gratuitamente servicios veterinarios a las colonias y comunidades rurales de Ramos Arizpe.

El edil destacó que el cuidado de los animales es una prioridad de su administración, al considerar que forma parte de una política pública orientada a mejorar la calidad de vida de las familias y promover una convivencia responsable con las mascotas.

$!Las campañas incluyen esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación para promover la tenencia responsable de mascotas.
Las campañas incluyen esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación para promover la tenencia responsable de mascotas. CORTESÍA

El Gobierno Municipal informó que durante 2026 se han realizado 622 esterilizaciones, 798 vacunaciones antirrábicas y 537 desparasitaciones. En lo que va de la actual administración, la cifra de esterilizaciones ya supera las mil 100 intervenciones, consolidando una estrategia permanente para proteger a los animales de compañía y fomentar la tenencia responsable de mascotas en Ramos Arizpe.

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La nueva unidad operará en coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud de Coahuila y el DIF Municipal, fortaleciendo las campañas permanentes de esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación, además de contribuir a reducir la sobrepoblación de animales en situación de calle.

Durante la presentación, Tomás Gutiérrez estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, y por Raymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 de la Secretaría de Salud.

En su mensaje, el alcalde subrayó que proteger a los animales también beneficia a la comunidad.

“En Ramos Arizpe creemos que el bienestar animal también es bienestar para nuestras familias. Con esta nueva unidad móvil estaremos más cerca de la gente, llevando servicios gratuitos a cada colonia y comunidad para seguir fomentando una cultura de respeto, responsabilidad y cuidado hacia los animales”, expresó.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de la Secretaría de Salud de Coahuila y de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, instituciones con las que el municipio mantiene una coordinación permanente para fortalecer los programas de salud y bienestar animal.

También agradeció el trabajo de Teresita Escalante Contreras, así como del personal del DIF Municipal y del Ayuntamiento, quienes impulsan diariamente acciones en favor de las mascotas y sus propietarios.

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La unidad móvil cuenta con tres quirófanos totalmente equipados y climatizados, lo que permitirá realizar hasta 30 esterilizaciones por jornada, además de ofrecer atención preventiva directamente en colonias y ejidos, evitando que las familias tengan que trasladarse a las instalaciones municipales para acceder a estos servicios.

El Gobierno Municipal informó que durante 2026 se han realizado 622 esterilizaciones, 798 vacunaciones antirrábicas y 537 desparasitaciones. En lo que va de la actual administración, la cifra de esterilizaciones ya supera las mil 100 intervenciones, consolidando una estrategia permanente para proteger a los animales de compañía y fomentar la tenencia responsable de mascotas en Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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