Invierten en remodelación del Asilo Casa del Buen Samaritano en Saltillo

En la siguiente etapa rehabilitarán la terraza, colocarán sombrillas especiales y macetas, como si fuera un patio antiguo de las casonas de Saltillo, para que pasen las tardes al exterior. Estiman invertir 150 mil pesos, trabajos que realizarían el próximo mes.

“Aquí vienen de la Cruz Roja, de universidades, a ayudarles con rehabilitación física y hemos visto grandes cambios sobre todo en personas que tienen parálisis”.

Además, se consiguió una alianza con el Centro Estatal del Adulto Mayor, para que brinden servicios de valoración médica, física y neurológica, a fin de ofrecer mejores cuidados durante su estancia en el asilo.

“Esta gente desafortunadamente han sido maltratados, muchos abandonados por sus familias, pero aquí les damos todo. Lo más importante es el cariño que les damos a cada uno... tenemos una lista (de espera) como de 40 personas. Siempre se hace una selección, aquí no entra nadie si no pasan esa selección: tienen que vivir en extrema pobreza, no tener familiar directo que los pueda curar y no entra nadie por influencia”.

Añadió que Cáritas maneja cuatro programas fundamentales: la operación del Asilo, la Clínica Cáritas que atiende a más de 20 mil personas al año, Casos de Salud que apoya a cerca de 7 mil personas anualmente y el funcionamiento de 7 comedores que benefician a 600 personas en promedio, cada día.