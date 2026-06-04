Invitan a ciudadanos a mantener limpios espacios comunes para mejorar la calidad de vida en las colonias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Mantener limpios los espacios comunes es una acción que impacta directamente en la imagen urbana, la funcionalidad de los servicios y el bienestar de las familias, por lo que autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los frentes de sus viviendas, banquetas, áreas verdes y espacios compartidos. Se destacó que la acumulación de basura, cacharros y escombro puede propiciar la proliferación de fauna nociva como roedores, mosquitos e insectos, además de generar obstrucciones en la infraestructura pluvial, situación que cobra especial relevancia durante la temporada de lluvias.

Las autoridades señalaron que contar con calles y espacios públicos limpios favorece la movilidad peatonal, fortalece la convivencia entre vecinos y permite que parques, plazas y áreas recreativas sean aprovechados de manera segura por niñas, niños, jóvenes y adultos. Asimismo, subrayaron que la participación de la ciudadanía es fundamental para prevenir la formación de tiraderos clandestinos y evitar que residuos especiales sean abandonados en la vía pública o en terrenos baldíos, prácticas que afectan la imagen urbana y representan riesgos para la salud.

Con el propósito de facilitar la atención de reportes relacionados con limpieza, retiro de escombro, descacharrización, acumulación de basura y otros servicios públicos, el Gobierno Municipal puso a disposición de la población el asistente virtual Ramos Atiende, disponible a través de WhatsApp en el número 844 451 6276. Mediante esta herramienta, los habitantes pueden reportar diversas necesidades en sus colonias y dar seguimiento a solicitudes relacionadas con los servicios municipales, contribuyendo de manera conjunta al mantenimiento y mejora de los espacios que diariamente utilizan las familias de Ramos Arizpe.

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