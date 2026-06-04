Invitan a ciudadanos a mantener limpios espacios comunes para mejorar la calidad de vida en las colonias

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Coahuila
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    Invitan a ciudadanos a mantener limpios espacios comunes para mejorar la calidad de vida en las colonias
    La acumulación de basura, cacharros y escombro favorece la presencia de fauna nociva.

El cuidado de banquetas, áreas verdes y frentes de viviendas mejora la imagen y funcionalidad de los sectores habitacionales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Mantener limpios los espacios comunes es una acción que impacta directamente en la imagen urbana, la funcionalidad de los servicios y el bienestar de las familias, por lo que autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los frentes de sus viviendas, banquetas, áreas verdes y espacios compartidos.

Se destacó que la acumulación de basura, cacharros y escombro puede propiciar la proliferación de fauna nociva como roedores, mosquitos e insectos, además de generar obstrucciones en la infraestructura pluvial, situación que cobra especial relevancia durante la temporada de lluvias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gobierno-de-ramos-arizpe-invita-a-fortalecer-el-cuidado-del-medio-ambiente-desde-el-hogar-LB21134438

Las autoridades señalaron que contar con calles y espacios públicos limpios favorece la movilidad peatonal, fortalece la convivencia entre vecinos y permite que parques, plazas y áreas recreativas sean aprovechados de manera segura por niñas, niños, jóvenes y adultos.

Asimismo, subrayaron que la participación de la ciudadanía es fundamental para prevenir la formación de tiraderos clandestinos y evitar que residuos especiales sean abandonados en la vía pública o en terrenos baldíos, prácticas que afectan la imagen urbana y representan riesgos para la salud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gobierno-de-ramos-arizpe-invita-a-fortalecer-el-cuidado-del-medio-ambiente-desde-el-hogar-LB21134438

Con el propósito de facilitar la atención de reportes relacionados con limpieza, retiro de escombro, descacharrización, acumulación de basura y otros servicios públicos, el Gobierno Municipal puso a disposición de la población el asistente virtual Ramos Atiende, disponible a través de WhatsApp en el número 844 451 6276.

Mediante esta herramienta, los habitantes pueden reportar diversas necesidades en sus colonias y dar seguimiento a solicitudes relacionadas con los servicios municipales, contribuyendo de manera conjunta al mantenimiento y mejora de los espacios que diariamente utilizan las familias de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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