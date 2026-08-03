Invitan a ‘Vacaciones en la Biblioteca’ con juegos, lectura y creatividad en Lamadrid, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Invitan a ‘Vacaciones en la Biblioteca’ con juegos, lectura y creatividad en Lamadrid, Coahuila
    Niñas y niños de Lamadrid, Coahuila, iniciarán este martes las actividades del programa ‘Vacaciones en la Biblioteca 2026’ en el Auditorio Municipal. CORTESÍA

Los asistentes iniciarán una serie de actividades diseñadas para estimular la imaginación, el trabajo en equipo y el acercamiento a los libros a través de talleres y juegos

LAMADRID, COAH.- El municipio de Lamadrid dará inicio este martes 4 de agosto al programa “Vacaciones en la Biblioteca 2026”, una iniciativa orientada a promover la lectura, el aprendizaje y el desarrollo creativo entre niñas y niños durante el periodo vacacional.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas en el Auditorio Municipal, donde se espera la participación de los menores previamente inscritos. Durante las jornadas se realizarán dinámicas de lectura, talleres recreativos, actividades artísticas, juegos didácticos y ejercicios de integración que buscan fortalecer habilidades como la comprensión lectora, la imaginación y el trabajo colaborativo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/lluvias-transforman-la-madrid-coahuila-pero-autoridades-activan-medidas-preventivas-HH22434333

El programa forma parte de la estrategia nacional de fomento a la lectura que cada verano desarrollan bibliotecas públicas y gobiernos municipales para convertir estos espacios en centros de aprendizaje y convivencia, ofreciendo alternativas de recreación alejadas del uso excesivo de dispositivos electrónicos.

$!La biblioteca municipal de Lamadrid, Coahuila se convierte durante el verano en un espacio de aprendizaje, convivencia y desarrollo de habilidades para la niñez.
La biblioteca municipal de Lamadrid, Coahuila se convierte durante el verano en un espacio de aprendizaje, convivencia y desarrollo de habilidades para la niñez. CORTESÍA

Autoridades municipales señalaron que el objetivo es despertar el interés de los menores por los libros mediante actividades atractivas que combinen entretenimiento y conocimiento, además de fortalecer valores como la participación, el respeto y la convivencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refuerzan-brigadas-sanitarias-vigilancia-contra-el-gusano-barrenador-en-ejidos-de-villa-union-coahuila-CM22597995

El Gobierno Municipal invitó a los participantes a asistir puntualmente al arranque del programa, que durante los próximos días ofrecerá un espacio seguro donde la cultura, la educación y la creatividad serán los principales protagonistas de las vacaciones de verano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bibliotecas
Infancia
Vacaciones

Localizaciones


Lamadrid

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
INE: Pureza electoral

INE: Pureza electoral
true

Saltillo: Proyecto ferroviario, ¿le hace falta transparencia?
Adopción: una familia del corazón

Adopción: una familia del corazón
Los barrios de la ciudad fueron históricamente espacios de convivencia, identidad y solidaridad entre vecinos.

Los barrios: donde nació el corazón de Saltillo
Entre indagatorias hay casos de phishing, créditos a nombre de terceros y robo de cuentas de Facebook y WhatsApp.

Coahuila: Investigan 15 casos de robo de identidad cada mes
La Liga Premier iniciará actividades los días 28, 29 y 30 de agosto.

Liga Premier: estos serían los rivales de Saltillo Soccer en la campaña 2026-2027
Sánchez fue objeto de duras críticas por parte de sus opositores después de que en abril se informara de que el gobierno español había respaldado los planes para otorgar estatus legal a 500.000 inmigrantes indocumentados.

Marruecos atribuye la afluencia migratoria a Ceuta a las redes sociales y la trata de personas
Donald Trump republicó en Truth Social un artículo de Bill O’Reilly que cuestiona la estrategia de Claudia Sheinbaum frente al combate al narcotráfico.

Trump comparte artículo que critica a Sheinbaum por rechazar ingreso de fuerzas de EU contra cárteles