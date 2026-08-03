Invitan a ‘Vacaciones en la Biblioteca’ con juegos, lectura y creatividad en Lamadrid, Coahuila

LAMADRID, COAH.- El municipio de Lamadrid dará inicio este martes 4 de agosto al programa “Vacaciones en la Biblioteca 2026”, una iniciativa orientada a promover la lectura, el aprendizaje y el desarrollo creativo entre niñas y niños durante el periodo vacacional.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas en el Auditorio Municipal, donde se espera la participación de los menores previamente inscritos. Durante las jornadas se realizarán dinámicas de lectura, talleres recreativos, actividades artísticas, juegos didácticos y ejercicios de integración que buscan fortalecer habilidades como la comprensión lectora, la imaginación y el trabajo colaborativo.