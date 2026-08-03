Invitan a ‘Vacaciones en la Biblioteca’ con juegos, lectura y creatividad en Lamadrid, Coahuila
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Los asistentes iniciarán una serie de actividades diseñadas para estimular la imaginación, el trabajo en equipo y el acercamiento a los libros a través de talleres y juegos
LAMADRID, COAH.- El municipio de Lamadrid dará inicio este martes 4 de agosto al programa “Vacaciones en la Biblioteca 2026”, una iniciativa orientada a promover la lectura, el aprendizaje y el desarrollo creativo entre niñas y niños durante el periodo vacacional.
Las actividades comenzarán a las 10:00 horas en el Auditorio Municipal, donde se espera la participación de los menores previamente inscritos. Durante las jornadas se realizarán dinámicas de lectura, talleres recreativos, actividades artísticas, juegos didácticos y ejercicios de integración que buscan fortalecer habilidades como la comprensión lectora, la imaginación y el trabajo colaborativo.
El programa forma parte de la estrategia nacional de fomento a la lectura que cada verano desarrollan bibliotecas públicas y gobiernos municipales para convertir estos espacios en centros de aprendizaje y convivencia, ofreciendo alternativas de recreación alejadas del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
Autoridades municipales señalaron que el objetivo es despertar el interés de los menores por los libros mediante actividades atractivas que combinen entretenimiento y conocimiento, además de fortalecer valores como la participación, el respeto y la convivencia.
El Gobierno Municipal invitó a los participantes a asistir puntualmente al arranque del programa, que durante los próximos días ofrecerá un espacio seguro donde la cultura, la educación y la creatividad serán los principales protagonistas de las vacaciones de verano.