Lluvias transforman La Madrid, Coahuila, pero autoridades activan medidas preventivas

Habitantes del municipio compartieron en redes sociales imágenes y videos del arroyo con un notable incremento en su caudal, una escena que fue recibida con entusiasmo por la comunidad debido a que este tipo de escurrimientos no son frecuentes en esta zona del semidesierto coahuilense.

LAMADRID, COAH.– Las lluvias registradas durante los últimos días han transformado el paisaje de Lamadrid , Coahuila, donde el arroyo volvió a correr tras las precipitaciones derivadas del temporal que afecta a gran parte del estado, al tiempo que las autoridades municipales implementaron acciones preventivas para reducir riesgos entre la población.

Aunque las precipitaciones han representado un alivio para el campo y la vegetación, también dejaron algunas afectaciones en la infraestructura urbana. Entre ellas, la caída de ramas y diversos obstáculos que dificultaban el tránsito en algunas calles del municipio.

Ante esta situación, elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron labores de limpieza y retiro de ramas para restablecer la circulación y disminuir riesgos para peatones y automovilistas. El Gobierno Municipal destacó que estos trabajos forman parte de las acciones preventivas implementadas para mantener las vialidades seguras y garantizar el acceso de vehículos de emergencia en caso de ser necesario.

Como parte de las medidas de prevención, el Departamento de Deportes informó la cancelación, hasta nuevo aviso, de la actividad de atletismo programada para este fin de semana. La autoridad explicó que la decisión se tomó para proteger la integridad de niñas, niños, jóvenes y familias participantes, debido a las condiciones climatológicas que prevalecen en la región.

Las acciones emprendidas por el Ayuntamiento coinciden con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene para Coahuila condiciones de lluvias, descargas eléctricas y rachas de viento asociadas al monzón mexicano y a canales de baja presión, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han reportado daños de consideración, personas lesionadas ni evacuaciones derivadas de las lluvias. Sin embargo, hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, evitar transitar por zonas con corrientes de agua y reportar árboles caídos, ramas u otros obstáculos que puedan representar un riesgo.