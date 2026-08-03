Refuerzan brigadas sanitarias vigilancia contra el gusano barrenador en ejidos de Villa Unión, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Refuerzan brigadas sanitarias vigilancia contra el gusano barrenador en ejidos de Villa Unión, Coahuila
    Brigadas sanitarias realizaron recorridos preventivos en los ejidos El Arroyo y Las Blancas, en el municipio de Villa Unión, Coahuila. CORTESÍA

El operativo se desarrolla en coordinación con Senasica, OIRSA y la Secretaría de Desarrollo Rural

VILLA UNIÓN, COAH.- La campaña de prevención y control del gusano barrenador del ganado avanzó este lunes en el municipio de Villa Unión con nuevos recorridos en los ejidos El Arroyo y Las Blancas, donde brigadas interinstitucionales reforzaron las acciones de inspección sanitaria para proteger el hato ganadero y prevenir la propagación de la plaga.

Las brigadas visitaron unidades de producción pecuaria para revisar animales con heridas, orientar a los productores sobre la detección oportuna del gusano barrenador y reforzar las medidas de bioseguridad en los ranchos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rebasa-deuda-publica-los-20-billones-al-primer-semestre-de-2026-PM22594931

Los recorridos forman parte de una estrategia permanente que se desarrolla en diversos municipios del norte de Coahuila, donde las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana cualquier caso sospechoso y evitar que la plaga afecte la actividad ganadera.

La campaña también contempla capacitación a productores, difusión de medidas preventivas y el llamado a reportar de inmediato animales con heridas infestadas para recibir atención especializada.

Hasta este lunes no se reportan nuevos casos positivos de gusano barrenador en Villa Unión; las labores difundidas por las autoridades corresponden a acciones preventivas y de vigilancia que continuarán en más comunidades rurales del municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Enfermedades
Salud

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
INE: Pureza electoral

INE: Pureza electoral
true

Saltillo: Proyecto ferroviario, ¿le hace falta transparencia?
Adopción: una familia del corazón

Adopción: una familia del corazón
Los barrios de la ciudad fueron históricamente espacios de convivencia, identidad y solidaridad entre vecinos.

Los barrios: donde nació el corazón de Saltillo
Entre indagatorias hay casos de phishing, créditos a nombre de terceros y robo de cuentas de Facebook y WhatsApp.

Coahuila: Investigan 15 casos de robo de identidad cada mes
La Liga Premier iniciará actividades los días 28, 29 y 30 de agosto.

Liga Premier: estos serían los rivales de Saltillo Soccer en la campaña 2026-2027
Sánchez fue objeto de duras críticas por parte de sus opositores después de que en abril se informara de que el gobierno español había respaldado los planes para otorgar estatus legal a 500.000 inmigrantes indocumentados.

Marruecos atribuye la afluencia migratoria a Ceuta a las redes sociales y la trata de personas
Donald Trump republicó en Truth Social un artículo de Bill O’Reilly que cuestiona la estrategia de Claudia Sheinbaum frente al combate al narcotráfico.

Trump comparte artículo que critica a Sheinbaum por rechazar ingreso de fuerzas de EU contra cárteles