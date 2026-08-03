Refuerzan brigadas sanitarias vigilancia contra el gusano barrenador en ejidos de Villa Unión, Coahuila

VILLA UNIÓN, COAH.- La campaña de prevención y control del gusano barrenador del ganado avanzó este lunes en el municipio de Villa Unión con nuevos recorridos en los ejidos El Arroyo y Las Blancas, donde brigadas interinstitucionales reforzaron las acciones de inspección sanitaria para proteger el hato ganadero y prevenir la propagación de la plaga.

Las brigadas visitaron unidades de producción pecuaria para revisar animales con heridas, orientar a los productores sobre la detección oportuna del gusano barrenador y reforzar las medidas de bioseguridad en los ranchos.