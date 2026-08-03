Refuerzan brigadas sanitarias vigilancia contra el gusano barrenador en ejidos de Villa Unión, Coahuila
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El operativo se desarrolla en coordinación con Senasica, OIRSA y la Secretaría de Desarrollo Rural
VILLA UNIÓN, COAH.- La campaña de prevención y control del gusano barrenador del ganado avanzó este lunes en el municipio de Villa Unión con nuevos recorridos en los ejidos El Arroyo y Las Blancas, donde brigadas interinstitucionales reforzaron las acciones de inspección sanitaria para proteger el hato ganadero y prevenir la propagación de la plaga.
Las brigadas visitaron unidades de producción pecuaria para revisar animales con heridas, orientar a los productores sobre la detección oportuna del gusano barrenador y reforzar las medidas de bioseguridad en los ranchos.
Los recorridos forman parte de una estrategia permanente que se desarrolla en diversos municipios del norte de Coahuila, donde las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana cualquier caso sospechoso y evitar que la plaga afecte la actividad ganadera.
La campaña también contempla capacitación a productores, difusión de medidas preventivas y el llamado a reportar de inmediato animales con heridas infestadas para recibir atención especializada.
Hasta este lunes no se reportan nuevos casos positivos de gusano barrenador en Villa Unión; las labores difundidas por las autoridades corresponden a acciones preventivas y de vigilancia que continuarán en más comunidades rurales del municipio.