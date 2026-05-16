Jauría desata masacre y mata más de 20 chivas en rancho de Parras de la Fuente

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    Jauría desata masacre y mata más de 20 chivas en rancho de Parras de la Fuente
    Cámaras de seguridad captaron el momento en que varios perros irrumpieron en el corral y atacaron al ganado. PEDRO PESINA

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- La mañana de este sábado, Armando Castro, conocido en la localidad como “El Judas”, llegó a su rancho, la pequeña propiedad Santo Domingo, ubicada en el sector de El Barrial del Ojo de Agua, y encontró una escena devastadora: más de 20 chivas habían sido asesinadas tras el ataque de una jauría.

Al inspeccionar el lugar y revisar las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad, las grabaciones confirmaron cómo varios perros ingresaron al corral y atacaron brutalmente al ganado sin que nadie pudiera intervenir.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reaparecen-decomisos-de-fentanilo-pese-a-baja-en-incautaciones-de-droga-GB20741412
$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el reporte correspondiente.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el reporte correspondiente. PEDRO PESINA

Tras descubrir la masacre, el afectado solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y levantar el reporte correspondiente.

Armando Castro adelantó que interpondrá una denuncia formal contra los propietarios de los perros, al considerar que hubo negligencia al no mantener controlados a los animales, lo que derivó en cuantiosas pérdidas económicas.

Además, señaló una situación que podría estar relacionada con el problema. Explicó que cerca de su propiedad hay personas dedicadas a la venta de lonchas de carne deshebrada que arrojan restos y desechos orgánicos al aire libre, situación que, afirmó, atrae a perros y otros animales a la zona.

Debido a esta denuncia, autoridades también investigarán el manejo inadecuado de residuos, ya que podría representar una falta a los reglamentos municipales y un riesgo tanto para la salud pública como para las actividades productivas del sector.

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