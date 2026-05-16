Coahuila: Reaparecen decomisos de fentanilo, pese a baja en incautaciones de droga

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    Coahuila: Reaparecen decomisos de fentanilo, pese a baja en incautaciones de droga
    El fentanilo es una de las drogas más poderosas que causa severos daños en la salud de quien la consume. Especial

Durante abril, la FGR reportó el aseguramiento de poco más de 3 kilos de esta poderosa sustancia

El informe de resultados de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que durante abril disminuyeron en Coahuila los aseguramientos de droga y el volumen decomisado; sin embargo, reapareció el hallazgo de fentanilo en operativos y diligencias realizadas en la entidad.

De acuerdo con los registros de la FGR, durante abril la autoridad federal reportó 34 aseguramientos de droga y vehículos. Entre los decomisos destacan 317 kilogramos de mariguana, 47 kilogramos de cocaína y 14 kilogramos de metanfetamina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/se-disparan-al-doble-decomisos-de-droga-en-coahuila-mariguana-la-mas-frecuente-FE19950151

Según el informe correspondiente a marzo, los hallazgos de abril reflejaron una disminución, ya que en ese mes fueron reportados 44 aseguramientos, en los que se localizaron 499 kilos 507 gramos 600 miligramos de mariguana y un kilo 189 gramos 600 miligramos de cocaína.

Además, durante marzo fueron decomisados 11 kilos 950 gramos de heroína, 32 kilos 853 gramos 900 miligramos de metanfetamina y cuatro kilos 292 gramos 600 miligramos de morfina, así como otras drogas sintéticas no convencionales.

$!En Coahuila, la mariguana sigue siendo una de las drogas más incautadas mes con mes.
En Coahuila, la mariguana sigue siendo una de las drogas más incautadas mes con mes. Especial

No obstante, el reporte más reciente de la FGR señala que, dentro de los 34 aseguramientos realizados en abril, también fueron decomisados tres kilos 238 gramos de fentanilo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/decomisan-7-kilos-de-metanfetamina-durante-cateo-en-piedras-negras-no-hubo-detenidos-HJ20292317

Los registros de meses anteriores indican que, mientras la mariguana, la cocaína y la metanfetamina han aparecido de forma constante en los reportes de aseguramientos, el fentanilo no había sido mencionado como sustancia decomisada desde julio del año pasado.

En septiembre, como parte de la Operación Frontera Norte, la autoridad federal reportó el hallazgo de 310 kilogramos de fentanilo. Antes de ese caso, la misma autoridad no había informado, hasta el cierre de 2024, sobre un decomiso de tal magnitud, además de las 54 mil pastillas destruidas en la entidad durante ese año.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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