Coahuila: Reaparecen decomisos de fentanilo, pese a baja en incautaciones de droga

El informe de resultados de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que durante abril disminuyeron en Coahuila los aseguramientos de droga y el volumen decomisado; sin embargo, reapareció el hallazgo de fentanilo en operativos y diligencias realizadas en la entidad. De acuerdo con los registros de la FGR, durante abril la autoridad federal reportó 34 aseguramientos de droga y vehículos. Entre los decomisos destacan 317 kilogramos de mariguana, 47 kilogramos de cocaína y 14 kilogramos de metanfetamina.

Según el informe correspondiente a marzo, los hallazgos de abril reflejaron una disminución, ya que en ese mes fueron reportados 44 aseguramientos, en los que se localizaron 499 kilos 507 gramos 600 miligramos de mariguana y un kilo 189 gramos 600 miligramos de cocaína. Además, durante marzo fueron decomisados 11 kilos 950 gramos de heroína, 32 kilos 853 gramos 900 miligramos de metanfetamina y cuatro kilos 292 gramos 600 miligramos de morfina, así como otras drogas sintéticas no convencionales.

No obstante, el reporte más reciente de la FGR señala que, dentro de los 34 aseguramientos realizados en abril, también fueron decomisados tres kilos 238 gramos de fentanilo.

Los registros de meses anteriores indican que, mientras la mariguana, la cocaína y la metanfetamina han aparecido de forma constante en los reportes de aseguramientos, el fentanilo no había sido mencionado como sustancia decomisada desde julio del año pasado. En septiembre, como parte de la Operación Frontera Norte, la autoridad federal reportó el hallazgo de 310 kilogramos de fentanilo. Antes de ese caso, la misma autoridad no había informado, hasta el cierre de 2024, sobre un decomiso de tal magnitud, además de las 54 mil pastillas destruidas en la entidad durante ese año.

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