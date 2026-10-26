Así era el Centro de Saltillo: Jesús Eduardo comparte imágenes históricas que conquistan las redes

Entre calles recorridas hoy por automóviles, edificios que han cambiado con el paso del tiempo y rincones que sobreviven en la memoria de sus habitantes, las fotografías antiguas permiten asomarse al Saltillo de otras épocas. Esa es parte de la labor que realiza Jesús Eduardo Cruz, un joven saltillense aficionado a la fotografía que se ha dedicado a reunir y compartir imágenes que documentan la transformación de la capital coahuilense. Su interés por la fotografía urbana lo ha llevado a recuperar postales y fotografías familiares que conservan vecinos del Centro Histórico, materiales que muestran desde las calles de antaño hasta espacios emblemáticos como el Mercado Juárez, la Alameda, incluso durante la nevada de 1981, y un sinfín de calles más.

A través de publicaciones en redes sociales y grupos dedicados a la historia de Saltillo, Jesús Eduardo comparte estas imágenes acompañadas de textos que invitan a detenerse en los detalles y reconocer los cambios que ha experimentado la ciudad a lo largo de las décadas. Una de las fotografías que recientemente llamó la atención muestra la calle General Cepeda en su cruce con Juárez. La escena evoca una época en la que los carruajes y los primeros automóviles formaban parte del paisaje urbano, muy distinto al movimiento que caracteriza actualmente a esa zona. “Una calle que hoy vive de prisa, entonces parecía avanzar sin ella... entre carruajes, primeros autos a motor y el silencio de aquellos años. Una estampa de nostalgia y serena melancolía”, escribió al compartir la imagen. La publicación generó interés entre usuarios de redes sociales y aficionados a la fotografía, atraídos por la posibilidad de observar cómo lucía uno de los sectores tradicionales de Saltillo en el pasado.

FOTOS QUE SOBREVIVEN EN LOS BARRIOS Detrás de algunas de estas imágenes hay historias de vecinos que han conservado durante años fotografías, postales y recuerdos de la ciudad. Jesús Eduardo explica que la imagen de la calle General Cepeda es una reproducción de una postal original que pertenecía a habitantes del barrio donde pasó parte de su infancia, en la calle de Álvarez, en el Centro Histórico. Aquellos vecinos le permitieron escanearla hace años y, desde entonces, la conserva como parte de su colección. INFLUENCIA DE SU MADRE El gusto de Jesús Eduardo por la fotografía también tiene raíces familiares. Su madre comparte su pasión por la fotografía urbana y durante años acostumbraba tomar imágenes de distintos rincones de Saltillo, una afición que contribuyó a despertar su interés por documentar la ciudad. Ese legado familiar, sumado a las fotografías que ha recuperado de vecinos del Centro Histórico, lo ha motivado a reunir imágenes que conservan la memoria de calles, edificios y escenas cotidianas de otras décadas. Su método consiste, en buena medida, en acercarse a las personas que conservan estos recuerdos y solicitarles fotografías para documentar los cambios urbanos. Algunas imágenes, considera, podrían ser poco conocidas o incluso inéditas. Además de rescatar imágenes del Saltillo antiguo, Jesús Eduardo Cruz disfruta fotografiar las calles de la ciudad en la actualidad, especialmente durante las noches y los días lluviosos, cuando los reflejos del agua, las luces de los edificios y los contrastes de colores transforman el paisaje urbano. A través de su cámara, el joven busca capturar la belleza de rincones cotidianos que muchas veces pasan inadvertidos, mostrando otra perspectiva del Centro Histórico y de sus calles, que adquieren una atmósfera especial bajo la lluvia o al caer la noche.

EL MERCADO JUÁREZ Otro de los materiales que compartió fue una fotografía del Mercado Juárez que retrata el edificio durante la década de 1920, cuando era parte de la vida cotidiana de los saltillenses. La imagen recuerda un espacio que décadas después, en 1952, fue consumido por un incendio. Su difusión permite recuperar visualmente un lugar que marcó una etapa de la historia comercial y urbana de la capital coahuilense. En la publicación, Jesús Eduardo también explicó que recurrió a la inteligencia artificial para restaurar una versión de la fotografía. Sin embargo, hizo una distinción entre el documento histórico original y la reconstrucción digital, al señalar que esta última constituye un ejercicio de interpretación visual para aproximarse a cómo pudo lucir la escena. El uso de estas herramientas abre nuevas posibilidades para acercar fotografías antiguas a las generaciones actuales, aunque también plantea la necesidad de identificar con claridad cuáles elementos corresponden al registro original y cuáles fueron recreados mediante tecnología.

LA ALAMEDA NEVADA Entre las imágenes que ha reunido también figura una vista de la Alameda de Saltillo durante la nevada de 1981, un episodio que permanece en la memoria de quienes vivieron aquel fenómeno climático. Jesús Eduardo conserva además una fotografía de la casa donde vivía su familia durante la década de 1970. Ambas imágenes forman parte de los recuerdos que ha logrado recuperar y compartir para mostrar aspectos de la ciudad que ya no necesariamente pueden observarse en el paisaje actual. “Ahí está la Alameda en la nevada de 1981, y la casa donde vivíamos, esa es de los 70, y así voy recolectando como me es posible. Muchos las tienen en sus casas, ahí en el viejo barrio, y siempre les pido imágenes para documentar todo lo de la ciudad. Algunas creo que son inéditas, por así decirlo”, compartió.

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