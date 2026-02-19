Joven de Parras exige al alcalde Fernando Orozco más empleos ante bajos salarios y migración

Se trata de Doranín Herrera Merino, de 34 años, quien acudió a las oficinas del Ayuntamiento para solicitar que su mensaje fuera entregado directamente al alcalde, Fernando Orozco Lara. El ciudadano manifestó su inconformidad ante lo que considera una oferta laboral insuficiente y mal remunerada en el municipio.

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- La falta de oportunidades laborales volvió a colocarse en la agenda pública de Parras luego de que un joven del ejido San Francisco se presentara en la Presidencia Municipal para exigir la apertura de nuevas plazas de empleo y mejores condiciones salariales.

Herrera Merino, quien se identificó como campesino y padre de familia, expresó que en Parras existen empresas reconocidas, pero aseguró que la contratación es limitada frente a la demanda de empleo local. Señaló que esta situación ha provocado que numerosos habitantes opten por trasladarse a Saltillo en busca de mejores ingresos.

“Hay muchas personas que se quejan en privado, pero no lo dicen públicamente. La gente se está yendo porque aquí no hay empleo suficiente”, afirmó durante su intervención ante funcionarios municipales.

El joven sostuvo que, si bien reconoce el esfuerzo del personal administrativo, es el alcalde quien tiene la facultad de impulsar estrategias para atraer inversión y fortalecer el mercado laboral. Por ello, pidió que su solicitud sea escuchada por la autoridad municipal.

Parras de la Fuente cuenta con la denominación de Pueblo Mágico y mantiene una importante actividad turística; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por el ciudadano, el dinamismo del sector servicios no ha sido suficiente para absorber la demanda de empleo formal.

El caso refleja una inquietud recurrente entre sectores de la población que buscan alternativas económicas estables sin tener que abandonar su lugar de origen.