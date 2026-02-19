Joven de Parras exige al alcalde Fernando Orozco más empleos ante bajos salarios y migración

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Joven de Parras exige al alcalde Fernando Orozco más empleos ante bajos salarios y migración
    El joven campesino pidió que su mensaje sea entregado al alcalde Fernando Orozco Lara, al señalar que la falta de empleo bien remunerado afecta a las familias del municipio. REDES SOCIALES

Un padre de familia del ejido San Francisco acudió al Ayuntamiento de Parras para solicitar la generación de nuevas fuentes de trabajo, al señalar que los bajos salarios y la escasez de oportunidades están obligando a los habitantes a migrar hacia Saltillo

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- La falta de oportunidades laborales volvió a colocarse en la agenda pública de Parras luego de que un joven del ejido San Francisco se presentara en la Presidencia Municipal para exigir la apertura de nuevas plazas de empleo y mejores condiciones salariales.

Se trata de Doranín Herrera Merino, de 34 años, quien acudió a las oficinas del Ayuntamiento para solicitar que su mensaje fuera entregado directamente al alcalde, Fernando Orozco Lara. El ciudadano manifestó su inconformidad ante lo que considera una oferta laboral insuficiente y mal remunerada en el municipio.

Herrera Merino, quien se identificó como campesino y padre de familia, expresó que en Parras existen empresas reconocidas, pero aseguró que la contratación es limitada frente a la demanda de empleo local. Señaló que esta situación ha provocado que numerosos habitantes opten por trasladarse a Saltillo en busca de mejores ingresos.

“Hay muchas personas que se quejan en privado, pero no lo dicen públicamente. La gente se está yendo porque aquí no hay empleo suficiente”, afirmó durante su intervención ante funcionarios municipales.

El joven sostuvo que, si bien reconoce el esfuerzo del personal administrativo, es el alcalde quien tiene la facultad de impulsar estrategias para atraer inversión y fortalecer el mercado laboral. Por ello, pidió que su solicitud sea escuchada por la autoridad municipal.

Parras de la Fuente cuenta con la denominación de Pueblo Mágico y mantiene una importante actividad turística; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por el ciudadano, el dinamismo del sector servicios no ha sido suficiente para absorber la demanda de empleo formal.

El caso refleja una inquietud recurrente entre sectores de la población que buscan alternativas económicas estables sin tener que abandonar su lugar de origen.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
empleos

Localizaciones


Coahuila
Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO