Emergencia en la 4T

El periodista Carlos Loret de Mola reveló en su columna de este martes que la presidenta Claudia Sheinbaum amenazó a Jorge Emilio González, “El Niño Verde”, líder moral y político del Verde Ecologista. Según lo mencionado por Loret, la presidenta le habría dicho que si los legisladores de su partido no votaban a favor de la reforma electoral, habría consecuencias.

La reforma electoral propuesta por la mandataria no cuenta con los votos suficientes para ser aprobada debido a que sus partidos aliados, el PT y PVEM, se niegan a dar su voto porque la reforma representa un riesgo para su supervivencia.

