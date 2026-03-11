Coahuila: alertan sobre infartos en mujeres y la importancia de reconocer síntomas a tiempo

Coahuila
/ 11 marzo 2026
    Coahuila: alertan sobre infartos en mujeres y la importancia de reconocer síntomas a tiempo
    Adoptar hábitos saludables como ejercicio, alimentación equilibrada y revisiones médicas periódicas ayuda a reducir el riesgo cardiovascular. ESPECIAL

Especialistas advierten que las señales pueden ser distintas entre sexos. Detectarlas con rapidez y adoptar hábitos saludables reduce riesgos y mejora las probabilidades de supervivencia

Las enfermedades cardiovasculares continúan como una de las principales causas de muerte en México y en Coahuila. Dentro de este panorama, especialistas advierten que el infarto no siempre se manifiesta de la misma forma en hombres y mujeres, lo que puede dificultar su reconocimiento oportuno.

Las diferencias comienzan desde el propio comportamiento de las arterias coronarias. En los hombres, las obstrucciones suelen localizarse con mayor frecuencia en vasos de mayor tamaño; en cambio, en las mujeres es más común que afecten arterias más pequeñas, lo que puede provocar síntomas menos evidentes.

TE PUEDE INTERESAR: Problemas cardiacos, diabetes y cáncer fueron en 2025 las mayores enfermedades en Coahuila

Pese a estas variaciones, los médicos subrayan que cualquier señal debe tomarse con la misma seriedad y atenderse de inmediato.

Con 174.9 defunciones por cada 100 mil habitantes, Coahuila se posiciona como el tercer Estado del País con mayor tasa de mortalidad por enfermedades del corazón, primera causa de muerte en la entidad.

Desde enero y hasta el 24 de octubre de 2025 se habían registrado 3 mil 732 muertes por enfermedades cardiacas, de las que 3 mil 510 ocurrieron en personas de entre 45 y 99 años, y 222 en el grupo de 1 a 44 años de edad.

De acuerdo con estadísticas recientes, una de cada cuatro mujeres fallece por un evento cardiaco. En México, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que las enfermedades del corazón representan la principal causa de muerte femenina. Tan solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron 62 mil 978 defunciones asociadas a estos padecimientos.

“Mantener un estilo de vida saludable es nuestra primera línea de defensa para reducir riesgos. Pero la prevención también implica conocer los signos y síntomas para actuar con rapidez”, explicó el doctor Óscar Quintero.

SEÑALES QUE NO DEBEN IGNORARSE

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentra la angina de pecho, descrita como una presión o sensación de opresión en el centro del tórax que puede durar varios minutos o aparecer y desaparecer.

También pueden presentarse molestias en brazos, cuello, mandíbula, espalda o estómago, así como falta de aire incluso sin haber realizado esfuerzo físico.

Otros síntomas incluyen náuseas, vómito, mareos, sudor frío repentino, dolor en la parte alta del abdomen o en la zona baja del pecho, además de una fatiga intensa o cansancio extremo.

Ante la presencia de uno o varios de estos signos, los especialistas recomiendan solicitar ayuda médica de inmediato y evitar conducir por cuenta propia al hospital, ya que esto podría retrasar la atención necesaria.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan dos casos nuevos de sarampión; suman siete casos confirmados en Coahuila

Al contactar a los servicios de emergencia es fundamental informar que se sospecha de un infarto y seguir cuidadosamente las indicaciones del personal médico, lo que puede aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia.

CUANDO EL PRBLEMA PASA INADVERTIDO

Existe también un fenómeno conocido como infarto silencioso, que ocurre cuando las arterias coronarias se obstruyen sin provocar síntomas claros.

En muchos casos, este evento solo se detecta tiempo después mediante estudios como el electrocardiograma.

“Se ha observado que este tipo de episodios puede presentarse con mayor frecuencia en mujeres y en pacientes con diagnóstico de diabetes”, señaló el doctor Quintero.

Dolor en el pecho, falta de aire, náuseas o fatiga extrema pueden ser señales de alerta que requieren atención médica inmediata. ESPECIAL

Detectar oportunamente un episodio cardiaco no solo permite brindar tratamiento en el momento crítico, sino que también abre la puerta a cambios en el estilo de vida que ayudan a prevenir futuros eventos.

HÁBITOS QUE PROTEGEN LA SALUD CARDIOVASCULAR

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz. De acuerdo con especialistas y organismos internacionales de cardiología, hasta el 80 por ciento de los padecimientos cardiovasculares en mujeres pueden prevenirse con cambios en el estilo de vida.

TE PUEDE INTERESAR: Acuña logra atraer a 34 especialistas del IMSS tras participar en el Draft 2026

Entre las recomendaciones más importantes se encuentra dejar de fumar, una medida que reduce considerablemente el riesgo de infarto en el primer año tras abandonar el tabaco.

Asimismo, se aconseja realizar actividad física de manera regular —como caminatas rápidas de 30 minutos al día— siempre bajo supervisión médica.

Una alimentación equilibrada, orientada a controlar los niveles de colesterol, así como revisiones médicas periódicas para evaluar factores de riesgo, también forman parte de las estrategias clave para proteger el corazón.

Para los especialistas, reconocer las señales de alerta, mantener hábitos saludables y acudir al médico de forma preventiva puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte frente a una emergencia cardiovascular.

