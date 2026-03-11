Arremete Rubén Moreira, diputado por Coahuila, contra la reforma electoral; advierte intento de instaurar ‘partido único’

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, lanzó una dura crítica contra la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral impulsada desde el oficialismo, al advertir que su objetivo sería consolidar el control político del país y debilitar a la oposición.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario del PRI afirmó que la propuesta busca imponer una visión unilateral que, a su juicio, abre la puerta a un modelo político concentrado en un solo partido.

“Venimos a decir no a una iniciativa que pretende imponer la visión de una minoría, instaurar un sistema para asegurar la permanencia del partido oficial en el poder e implantar el partido único en México”, sostuvo.

El legislador aseguró que la bancada priista votará en contra del proyecto al considerar que representa un retroceso democrático.

“Vamos a votar en contra, porque esta es la Ley Maduro, la consagración del autoritarismo como forma de gobierno y de la concentración del poder como régimen político”, enfatizó.