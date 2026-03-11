Arremete Rubén Moreira, diputado por Coahuila, contra la reforma electoral; advierte intento de instaurar ‘partido único’
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Legislador del PRI acusa concentración de poder, manipulación de curules y reglas diseñadas para favorecer al oficialismo
El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, lanzó una dura crítica contra la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral impulsada desde el oficialismo, al advertir que su objetivo sería consolidar el control político del país y debilitar a la oposición.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario del PRI afirmó que la propuesta busca imponer una visión unilateral que, a su juicio, abre la puerta a un modelo político concentrado en un solo partido.
TE PUEDE INTERESAR: Acuña logra atraer a 34 especialistas del IMSS tras participar en el Draft 2026
“Venimos a decir no a una iniciativa que pretende imponer la visión de una minoría, instaurar un sistema para asegurar la permanencia del partido oficial en el poder e implantar el partido único en México”, sostuvo.
El legislador aseguró que la bancada priista votará en contra del proyecto al considerar que representa un retroceso democrático.
“Vamos a votar en contra, porque esta es la Ley Maduro, la consagración del autoritarismo como forma de gobierno y de la concentración del poder como régimen político”, enfatizó.
El dirigente parlamentario ha sostenido en diversas ocasiones que la reforma electoral podría favorecer al partido gobernante y debilitar la representación de la oposición en el Congreso.
CUESTIONA REDISEÑO DE REPRESENTACIÓN EN SAN LÁZARO
Durante su posicionamiento, Moreira Valdez advirtió que el debate sobre la reforma no se limita a aspectos técnicos del sistema electoral, sino que involucra el futuro del modelo democrático del país.
A su juicio, el proyecto presidencial fue elaborado sin consensos amplios y sin escuchar a especialistas, fuerzas políticas opositoras ni aliados del propio gobierno.
Asimismo, sostuvo que la propuesta alteraría la representación popular al establecer mecanismos que permitirían compensar al partido mayoritario por eventuales derrotas en distritos electorales.
Según explicó, el esquema planteado permitiría redistribuir hasta 200 curules mediante fórmulas que, afirmó, favorecerían al oficialismo.
“Ya hicieron sus números y diseñaron un método perverso para el reparto de 200 curules en esta Cámara. Lo que pierdan en los distritos lo planean recuperar tomando curules de las listas”, señaló.
CRITICA FINANCIAMIENTO Y USO POLÍTICO DE PROGRAMAS SOCIALES
El exgobernador de Coahuila también cuestionó el argumento de que la reforma busca reducir los costos del sistema electoral.
TE PUEDE INTERESAR: Por la ola de inseguridad en otros estados, tres empresas automotrices migran a Coahuila: Manolo Jiménez
Si bien dijo estar de acuerdo en disminuir el gasto de las elecciones, consideró contradictorio que se planteen recortes a instituciones y partidos mientras el partido gobernante mantiene recursos públicos y acceso a programas sociales.
Moreira aseguró que el discurso del ahorro es engañoso y comparó el presupuesto electoral con el costo de grandes proyectos federales, al señalar que el sobrecosto de obras como el Tren Maya supera varias veces el gasto destinado a las autoridades electorales.
Finalmente, calificó la iniciativa como incompleta e insuficiente al no incluir mecanismos eficaces para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Por ello, reiteró que su bancada votará en contra de lo que describió como un intento de instaurar un sistema político sin contrapesos, sin federalismo y con reglas diseñadas —dijo— para proteger al partido en el poder.