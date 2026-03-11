Coahuila: UTRCC fortalece vinculación con preparatorias para impulsar acceso de jóvenes a la universidad

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 11 marzo 2026
    Coahuila: UTRCC fortalece vinculación con preparatorias para impulsar acceso de jóvenes a la universidad
    En el encuentro se analizaron estrategias para facilitar la transición de los estudiantes hacia la universidad. LIDIET MEXICANO

La universidad presentó su sistema de becas para apoyar a estudiantes destacados

Con el objetivo de que ningún joven se quede sin la oportunidad de continuar su preparación profesional, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) fortaleció la vinculación con instituciones de nivel medio superior de la región.

El rector de la UTRCC, Jesús Alfredo Oyervides Valdés, encabezó una reunión de trabajo con directores de preparatorias, en la que se abordaron estrategias enfocadas en ampliar las oportunidades para que los estudiantes accedan a la educación superior y facilitar su transición hacia la vida universitaria.

TE PUEDE INTERESAR: Traslado de internos al penal de Monclova busca mejorar condiciones y acercarlos a sus familias: Carlos Villarreal

Durante el encuentro se reafirmó el compromiso de colaboración entre la universidad y los planteles de bachillerato, con la finalidad de generar más opciones para que los jóvenes continúen su formación académica y profesional.

Asimismo, se presentó el sistema de becas con el que cuenta la institución, mediante el cual se ofrecen apoyos económicos dirigidos a estudiantes destacados, con el propósito de reconocer su esfuerzo académico y apoyar la economía de sus familias.

De igual forma, se dieron a conocer diversos beneficios y convenios dirigidos a aspirantes, con el objetivo de facilitar tanto su proceso de ingreso como su permanencia dentro de la universidad.

TE PUEDE INTERESAR: Frontera se suma al Operativo Estatal de Combate a Incendios Forestales 2026

El rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés destacó que la prioridad es brindar las herramientas necesarias para que el factor económico no represente un obstáculo para los jóvenes que desean continuar sus estudios.

Finalmente, señaló que con estas acciones la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila reafirma su compromiso con la educación y fortalece el trabajo coordinado con instituciones de nivel medio superior para impulsar la formación de nuevas generaciones de profesionistas en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los trabajos buscan mejorar la movilidad en corredores industriales por donde circula transporte de carga y personal.

Saltillo invertirá 140 millones de pesos en pavimentación y bacheo durante 2026
El legislador señaló que el nuevo esquema de curules propuesto por la reforma electoral, favorecería al partido gobernante y alteraría la representación popular en el Congreso.

Arremete Rubén Moreira, diputado por Coahuila, contra la reforma electoral; advierte intento de instaurar ‘partido único’
Adoptar hábitos saludables como ejercicio, alimentación equilibrada y revisiones médicas periódicas ayuda a reducir el riesgo cardiovascular.

Coahuila: alertan sobre infartos en mujeres y la importancia de reconocer síntomas a tiempo

El Centro Histórico de Saltillo se ha convertido en el lugar de reunión de saltillenses y turistas.

Saltillo espera más de 150 mil visitantes y una ocupación hotelera del 80% en Semana Santa
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T
Cosechando en Palenque

Cosechando en Palenque
true

Bobby y Pedro Haces, en el Mundial de Beisbol
true

POLITICÓN: ¿Habrá limpia en la Policía de Coahuila? Tras escándalo del Jimulcazo, indagan a mando policial