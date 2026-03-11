Coahuila: UTRCC fortalece vinculación con preparatorias para impulsar acceso de jóvenes a la universidad

Con el objetivo de que ningún joven se quede sin la oportunidad de continuar su preparación profesional, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) fortaleció la vinculación con instituciones de nivel medio superior de la región.

El rector de la UTRCC, Jesús Alfredo Oyervides Valdés, encabezó una reunión de trabajo con directores de preparatorias, en la que se abordaron estrategias enfocadas en ampliar las oportunidades para que los estudiantes accedan a la educación superior y facilitar su transición hacia la vida universitaria.

Durante el encuentro se reafirmó el compromiso de colaboración entre la universidad y los planteles de bachillerato, con la finalidad de generar más opciones para que los jóvenes continúen su formación académica y profesional.

Asimismo, se presentó el sistema de becas con el que cuenta la institución, mediante el cual se ofrecen apoyos económicos dirigidos a estudiantes destacados, con el propósito de reconocer su esfuerzo académico y apoyar la economía de sus familias.

De igual forma, se dieron a conocer diversos beneficios y convenios dirigidos a aspirantes, con el objetivo de facilitar tanto su proceso de ingreso como su permanencia dentro de la universidad.

El rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés destacó que la prioridad es brindar las herramientas necesarias para que el factor económico no represente un obstáculo para los jóvenes que desean continuar sus estudios.

Finalmente, señaló que con estas acciones la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila reafirma su compromiso con la educación y fortalece el trabajo coordinado con instituciones de nivel medio superior para impulsar la formación de nuevas generaciones de profesionistas en la región.