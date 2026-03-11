Saltillo espera más de 150 mil visitantes y una ocupación hotelera del 80% en Semana Santa

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Saltillo espera más de 150 mil visitantes y una ocupación hotelera del 80% en Semana Santa
    El Centro Histórico de Saltillo se ha convertido en el lugar de reunión de saltillenses y turistas. OMAR SAUCEDO

La capital de Coahuila proyecta una derrama económica superior a los 150 millones de pesos impulsada por el turismo religioso y cultural

Ante la proximidad de la Semana Santa, Lydia María González Rodríguez, titular de Turismo en Saltillo, informó que la ciudad se prepara para recibir a más de 150 mil visitantes, principalmente de la región y estados vecinos.

La funcionaria destacó que se espera una ocupación hotelera cercana al 80 por ciento, cifra positiva que refleja cómo los viajeros "cada vez voltean a ver más a Saltillo", gracias a su diversa oferta de actividades.

“Siempre estamos en coordinación con los hoteles, con la OCV, y ellos son los que siempre nos están pasando las cifras de cuánta gente se está hospedando”, explicó González Rodríguez sobre el monitoreo de la afluencia.

Entre los atractivos principales, mencionó al Museo del Desierto, la Ruta de Vinos y Dinos con 22 viñedos en la región, y el turismo de naturaleza en el Cañón de San Lorenzo, que tendrá diversas actividades.

En el ámbito religioso, destacó el 50 aniversario del Vía Crucis del Ojo de Agua, la Procesión del Silencio y las actividades en la Catedral y el templo de San Juan Nepomuceno.

La titular recordó que en 2025 el Centro Histórico lució lleno, sorprendiendo a comerciantes que antes cerraban en días santos: “Estaban impresionados de tanta gente que está viviendo la Semana Santa en el Centro Histórico”.

Debido a este auge, González Rodríguez hizo un llamado a los comercios locales para que se sumen y mantengan sus puertas abiertas, asegurando que la proyección de derrama económica supera los 150 millones de pesos.

“El año pasado abrieron los establecimientos y nos comentaban que estaban impactados de tanto movimiento que había", puntualizó la funcionaria, subrayando el impacto positivo para la economía local en este periodo vacacional.

