Joven muerto por golpes en anexo de Ramos Arizpe recibió amenazas a punta de pistola a bordo de la ambulancia

La audiencia inicial por la muerte de Misael Nicolás “N” como consecuencia de la golpiza recibida por encargados de un anexo de Ramos Arizpe, reveló que hasta antes de su deceso e incluso a bordo de la ambulancia en la que fue trasladado, el joven de 29 años fue torturado y amenazado y que finalmente murió a consecuencia de una trombosis o embolia pulmonar, presuntamente causada por un esguince.

Sin embargo, la agente del Ministerio Público, Miriam Zúñiga detalló que Misael había sido colgado de los pies y golpeado por sus agresores; una postura que según el Protocolo de Estambul para la erradicación de la tortura, es llamada ‘suspensión inversa de carnicero’, un método que a pesar del extraordinario dolor causado, difícilmente deja marcas externas visibles.

Además de cumplimentar la orden de aprehensión en contra de las seis personas señaladas por el homicidio, se les dio a conocer los cargos que hay en contra de cada uno de ellas y se pidió prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito y el uso de armas, ya que se evidenció que incluso a bordo de la ambulancia, se había amenazado a la víctima pistola en mano.

En la próxima audiencia a celebrarse el lunes 6 de marzo se expondrán todos los datos de prueba a la búsqueda de la verdad jurídica.

Por su parte, la abogada defensora Judith Yasmín Hernández Flores, a cargo del proceso de dos de los imputados, apuntó que en la próxima audiencia se cuestionará el cargo de homicidio calificado, ya que aunque la víctima sufrió maltrato físico y tortura, “a final de cuentas la causa de la muerte es una trombosis pulmonar que ocasionó un paro respiratorio, esto derivado de un esguince que él tenía en el pie, es lo que como defensa vamos a debatir”.

“La mecánica de los hechos -aseguró- no corresponde, no guarda relación directa con la forma en que él falleció” , afirma.

Asimismo, pedirán que el Ministerio Público muestre fotografías a color del cuerpo de la víctima, ya que las que presentaron en blanco y negro no muestran marcas de que el cuerpo hubiese sido suspendido de los pies, por lo que pedirán que se exhiban

“Sabemos que estos lugares son sitios un poco complicados por las personas que se encuentran ahí, en abstinencia y que realmente están alteradas en su comportamiento, derivado de esta falta del consumo al que están acostumbradas”, señaló la abogada defensora.

“Lo que están manifestando las personas acusadas es que él ya había llegado en unas condiciones, pues muy precarias de salud, que incluso su familia ya no respondía los llamados que ellos les hacían para que fueran a recogerlo porque el muchacho ya presentaba un comportamiento errático, quejándose de diversos dolores en el pecho, en el cuerpo, en los pies y que ellos ya habían dado aviso a la familia y ellos dijeron que ya no querían saber nada, que ya no podían con el muchacho”, afirma la defensa.

“Ni siquiera hay una fecha exacta de cuándo ocurrió ese esguince porque contrario a lo que se pensaba, que el día que fueron detenidos se había golpeado y que ese día lo habían atado, pues no es así; sino que él en realidad, Misael Nicolás “N”, ya tenía este padecimiento, pero era, dice el dictamen, asintomático, es decir que no había presentado síntomas, pero él ya traía una cuestión de salud que eran los coágulos que se derivan del esguince en su tobillo”, finalizó Judith Hernández.

La embolia pulmonar se produce por un coágulo de sangre que obstruye y detiene el flujo de sangre hacia una arteria en los pulmones. En la mayoría de los casos, el coágulo de sangre comienza en una vena profunda de la pierna y se desplaza hasta el pulmón. La embolia pulmonar puede ser mortal. Sin embargo, el tratamiento rápido reduce en gran medida el riesgo de muerte.