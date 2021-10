Juez Federal ordena a FGE y SSP Coahuila investigar brutalidad policíaca contra abogado de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un juez del Poder Judicial de la Federación ordenó mediante un amparo a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila a que continúen las investigaciones al caso de privación ilegal de la libertad y tortura que vivió el abogado monclovense Cesar García Diosdado en manos de elementos de la Policía Civil Coahuila asignados a la región centro del estado.

En rueda de prensa los abogados Javier Liñan, Rosario Rocha y el mismo Cesar García Diosdado recordaron que la noche del 21 de agosto del año en curso, el litigante y su cliente Nazario Peña fueron víctimas de violencia y tortura por parte de los elementos de la policía estatal, liderados por el entonces comandante regional Jesús Trejo.

Posteriormente a ello fueron privados de su libertad por varias horas y al saber de la situación que vivía el abogado se promovió un amparo ante la autoridad federal.

Un funcionario de este nivel se presentó a dar fe de los hechos que estaban relacionados con la libertad García Diosdado, este corroboró los hechos que vivió la víctima.

Los abogados aseguran que las autoridades de la Fiscalía General del Estado así como de la Secretaría de Seguridad Pública negaron los hechos ante las cosas tan evidentes, sin embargo, al haber recurrido a la autoridad federal, finalmente se concedió el amparo a favor del litigante y se exige a las autoridades estatales investiguen a fondo la situación.

Una de las indicaciones que se da a ambas dependencias en el amparo 348/2021 es que se lleven a cabo todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos cuestión que no ha ocurrido.

“Informar si iniciaron algún procedimiento en contra de los policías municipales u oficiales, que intervinieron en los mismos, en caso negativo, dicten un acuerdo en el que inicien un procedimiento a fin de llevar a cabo la investigación de los actos referidos, debiendo de informar y acreditar los actos que desplieguen mediante la documentación idónea. Lo anterior da vez que no es permisible que personal encargado del orden público y de la seguridad de los ciudadanos se encuentren involucrados en esta serie de casos de violencia y tortura” ordena el amparo a la Secretaría de Seguridad Pública con sede en Saltillo.

EL FISCAL ES UN SOLAPADOR Y CÓMPLICE DE ACTOS DE TORTURA

Javier Liñan declaró que recientemente se tuvo una reunión con Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado y este se comprometió con el gremio de abogados de la región centro y parte de Coahuila a llevar un proceso interno para sancionar y actuar de acuerdo a la ley contra de los agentes que torturaron y privaron de la libertad a Cesar García Diosdado, sin embargo hasta el momento estas acciones no se han realizado.

“El Fiscal General se ha convertido en un solapador en un cómplice de los actos de tortura de todos los cuerpos policiacos, no podemos estar en manos de cuerpos policiacos de esta naturaleza”

Dijo los policías están totalmente empoderados, fundándose en que es una lucha contra el narcotráfico y los abogados no tienen relación con ese tipo de situaciones.

“Creo que la resolución del Juez Cuarto de Distrito es clara y ahora corresponde a la autoridad federal a llevar a cabo la investigación”

Explicó que los actos de tortura son actos que la propia constitución les tiene un lugar reservado porque son de suma importancia en tanto no se permitirá que los cuerpos policiacos abusen de los ciudadanos.

“Y en este caso fue mucho más allá de un abogado, el gremio está ofendido, lesionado por sus actos de tortura por la privación ilegal de la libertad de nuestro compañero” expuso.

POLICÍAS ESTATALES CONTINÚAN INTIMIDANDO A ABOGADO DENUNCIANTE

Tras haber comenzado a señalar pública y legalmente a oficiales de la Policía Civil Coahuila adscritos a la Región Centro de Coahuila, el abogado Cesar García Diosdado afirmó que ha vivido actos de intimidación por parte de los mismos, en este caso señaló a uno de los oficiales que estuvo involucrado en los actos de tortura de los que fue víctima.

“La semana pasada, fui a la Fiscalía para ver la cuestión de un detenido, ahí me topé al funcionario Ventura que fue uno de los principales torturadores que incluso junto con Trejo inicio la investigación, estaba en el filtro de Fiscalía registrándome, siento que me empujan, volteo con mirada amenazante se me queda viendo de manera fenólica, me volteo por miedo y aparte que yo no sé utilizar armas y él iba armado con otro compañero, habíamos pensado en dejar las cosas así porque sería mucha pérdida de tiempo, sin embargo por esta actitud y esperando que saliera esa resolución hemos decidido retomar y poner cartas en el asunto para tajar de una vez la situación tan lamentable, pues nuestra región ha sido víctima de torturas, privaciones ilegales de la liberta e incluso de ejecuciones forzadas”.

SEGUNDA VÍCTIMA DE TORTURA ENFRENTA PROBLEMAS DE SALUD POR LOS ACTOS DE VIOLENCIA

Nazario Peña víctima de los actos de violencia en este mismo caso quien estuvo con severas lesiones que pusieron en riesgo su vida, mantiene un estado de salud estable, a decir de la abogada Rosario Roch, él continúa con diversas complicaciones de salud por las lesiones, como lo es el síndrome de estrés postraumático, el síndrome craneoencefálico, que le impiden el que vuelva a laborar.

“El problema fue que acudieron inmediatamente a su domicilio, lo sacaron de manera arbitraria, lo sacaron entre más de 20 personas, de hecho, estuvo hospitalizado varios días, con peligro de muerte, la situación importante en este caso es que se había tratado de buscar un acuerdo, pero no ha habido una participación activa tanto por parte de la Dirección de Seguridad Pública del estado, tanto de los propios responsables” expresó Rosario Rocha, defensora legal.