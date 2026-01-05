Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” la mañana del lunes en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente y sigo siendo el presidente de mi país”, declaró el dictador depuesto frente al juez Alvin K. Hellerstein. TE PUEDE INTERESAR: Delcy Rodríguez adopta tono conciliador con EU tras advertencia de Trump

El dictador de 63 años rechazó los cuatro cargos penales que le imputa la justicia estadounidense, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos; luego de su aprehensión la madrugada del sábado en un operativo a manos del Ejército de Estados Unidos. El expediente judicial, el cual fue leído en una versión resumida por el juez precio a registrar su declaración de inocencia, acusa a Maduro de dirigir una red internacional de tráfico de cocaína vinculada a organizaciones armas y criminales, como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y el Tren Aragua. Por otro lado, su esposo y primera dama de Venezuela, Cilia Flores, también se declaró como "no culpable" por los cargos de tráfico de cocaína. Ninguno de los dos solicitó, por ahora, libertad bajo fianza.

Maduro fue presentado al medio día del lunes en Nueva York, luego que el venezolano fuera trasladado al recinto horas antes desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC). El abogado del sucesor de Hugo Chávez, Barry Pollack, afirmó que la declaración de inocencia de su cliente plica para todos los cargos de los que se le acusa. Aunque el juez pidió por segunda vez que se declarara culpable, el dictador se negó y defendió su inocencia: "soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí".