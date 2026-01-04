Destapando la cloaca en Venezuela

Donald Trump dio a conocer, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos embargará el petróleo de Venezuela, en cuya industria invertirán para abrirlo al mercado de su país.

“Nuestras muy grandes empresas petroleras, las más grandes del mundo, van a ir allá y componer la infraestructura petrolera y empezar a ganar dinero para ese país”, expresó el republicano.

