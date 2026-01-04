Destapando la cloaca en Venezuela

  • porGalindo
    • CARTONES / 4 enero 2026
      Destapando la cloaca en Venezuela
    Donald Trump dio a conocer, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos embargará el petróleo de Venezuela, en cuya industria invertirán para abrirlo al mercado de su país.

    “Nuestras muy grandes empresas petroleras, las más grandes del mundo, van a ir allá y componer la infraestructura petrolera y empezar a ganar dinero para ese país”, expresó el republicano.

    Temas

    Petróleo
    Política Internacional

    Localizaciones

    Estados Unidos
    Venezuela

    Personajes

    Nicolás Maduro
