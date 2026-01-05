Hiere con al menos 10 puñaladas a su padrastro en Saltillo; es ingresado al penal

Saltillo
/ 5 enero 2026
    Hiere con al menos 10 puñaladas a su padrastro en Saltillo; es ingresado al penal
    El imputado fue ingresado al penal varonil de Saltillo tras ejecutarse la orden de aprehensión en su contra. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El ataque ocurrió la madrugada del 1 de enero en la colonia Vicente Guerrero; la audiencia de vinculación a proceso fue fijada para el 9 de enero

Christian Alejandro ¨N¨ fue detenido tras ser señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de su padrastro. Actualmente se encuentra recluido en el penal varonil de Saltillo, bajo la causa penal 05/2026, donde un juez le dictó prisión preventiva.

De acuerdo con información extraoficial de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Violentos, la agresión ocurrió el 1 de enero, alrededor de las 05:30 horas, en la colonia Vicente Guerrero. El joven, de 26 años de edad, presuntamente bajo los efectos del alcohol y portando cervezas, llegó al domicilio ubicado en la calle Loma Escondida, donde reside su madre junto con su pareja.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: fallece mujer hospitalizada en la Clínica Dos por presunta ingesta de medicamento

Al tocar la puerta y ser recibido por Juan Armando ¨N¨, sin que mediara motivo aparente, lo atacó con un cuchillo, causándole lesiones en el abdomen, el rostro y la espalda. Tras la agresión, el presunto responsable se dio a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada por familiares al Hospital General, donde fue intervenida quirúrgicamente debido a una lesión intestinal.

Gracias a las pruebas obtenidas por la autoridad, entre ellas videos y declaraciones de testigos, se logró establecer la identidad del presunto agresor, por lo que se cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente. Durante la mañana de este lunes, el imputado fue presentado ante un juez.

El juez de la sala penal, Dorian Marente, dictó prisión preventiva justificada y fijó para el 9 de enero la audiencia de vinculación a proceso.

