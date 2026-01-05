POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas

I. BARBAS

Los malquerientes de la cuatroté no han dudado en interpretar lo ocurrido en Caracas, el sábado anterior, como una “advertencia” de lo que Donald Trump podría hacer en México, es decir, lanzar una operación militar para descabezar cárteles e incluso capturar figuras políticas relevantes a quienes se vincula con organizaciones criminales. Y aunque las circunstancias en uno y otro caso son muy distintas, lo cual vuelve improbable atestiguar un episodio similar en suelo mexica, la narrativa se ve apuntalada, de forma inevitable, por los “deslices” de Trump... y de algunos de sus cercanos.

II. ¿PURO BLUFF?

Y entre quienes proveen de parque a los detractores del Gobierno de Claudia Sheinbaum cuente usted al comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, quien se asume como “el hombre de Trump en Texas”. En una publicación en redes sociales, Miller reaccionó a la condena del gobierno mexicano a la captura de Maduro con un lacónico “ella es la siguiente”. Muchos lo piensan –y hasta lo desean–, pero pocos, con una posición como el texano, lo dicen abiertamente.

III. NOVEDOSOS...

Y en el morenismo andando, nos cuentan que la dirigencia nacional, que formalmente encabeza Luisa María Alcalde, pretende introducir una “novedad” en la conformación de la lista de “pluris” al Congreso local: que las nueve posiciones que la integran sean sorteadas. O, para decirlo con más claridad, que la dirigencia ya no se “reserve” los tres lugares que ha utilizado en el pasado para “impulsar” perfiles con buenas conexiones en la capital de los temblores. Pero ya hay quienes están tratando de convencer al liderazgo del partido de moda de la inconveniencia de la medida, pues dejaría completamente al azar la definición de los futuros legisladores guindas.

IV. RIESGO

Entre los sectores a los que les ha caído nada bien la noticia está el magisterial, pues ello les impediría contar con una posición garantizada en la próxima Legislatura estatal. ¿Podría fracturar este hecho la “sociedad” que han mantenido hasta ahora el morenismo y el SNTE? Habrá que estar al pendiente, en caso de confirmarse la intención del liderazgo nacional del partido de moda.

V. BUENAS CUENTAS

Si ya comentamos quiénes salieron reprobados en el informe de la ASE, también toca destacar a los que entregaron buenas cuentas. Uno de ellos fue el IEC, que en 2024 no sólo generó un ahorro de más de 30 millones de pesos –devueltos a la Secretaría de Finanzas–, sino que cerró con un nivel de cumplimiento del 100 por ciento en transparencia y registros contables, según el ente fiscalizador. Apenas una observación por 91 mil pesos, atribuida a dos trabajadores con empleos incompatibles, quienes ya no están en el Instituto. Nos dicen que estos resultados no se entienden sin el orden operativo y financiero que ha instaurado el secretario ejecutivo, Gerardo Blanco.

VI. SE CORRIGIÓ EL CAMINO

El dato no pasó inadvertido entre los informados: estos resultados confirman que fue un acierto quitarle las facultades administrativas a la presidencia del IEC y dárselas a la Secretaría Ejecutiva. La gestión financiera y operativa mejoró, y el Instituto mostró orden, claridad y eficiencia. En un mar de observaciones millonarias en otros organismos autónomos, este caso destaca... y deja una lección: la autonomía no está peleada con la rendición de cuentas.

VII. INDECISOS

Nos cuentan los enterados que en el PRI de Carlos Robles –quien preside, dirige y manda en dicho partido– sigue abierta la evaluación sobre quiénes serán los candidatos y candidatas en el proceso electoral en curso, en el que se elegirá a quienes integren la próxima legislatura en el Congreso del Estado. Sí, por difícil que parezca, nos comentan que en el cuartel tricolor el análisis va con lupa. Se revisa distrito por distrito, y la idea que toma fuerza es dar paso a caras nuevas: nada de repetir a nadie del grupo parlamentario actual. Así, sin medias tintas: borrón y cuenta nueva.

VIII. ENTRE EL DESEO Y EL CÁLCULO

Nos dicen que si se tratara de cumplir deseos, la dirigencia optaría por nuevos perfiles en los 16 distritos. Pero también sabe que esto es política, no un casting de talentos. Hay distritos donde repetir podría ser la jugada más segura, y eso se está midiendo con frialdad. No se trata sólo de renovar por renovar, sino de ganar. El dilema es: deseo de cambio frente a la necesidad de resultados. La moneda aún está en el aire.

IX. PAN CON LO MISMO

Antonio Attolini, diputado local de Morena, se fue directo contra Guillermo Anaya luego de que este compartiera una publicación periodística en la cual se reseña la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, insinuando vínculos del chavismo con el narco... y con el gobierno morenista. Attolini le respondió que “ni leyó la nota completa”, ya que los hechos señalados ocurrieron entre 2006 y 2008, cuando gobernaba su compadre Felipe Calderón. “En el PAN de Coahuila son tan básicos que ya rayan en lo ridículo”, remató. “Le vendieron un pan con lo mismo... y se lo comió completo”.