Krispy Kreme convierte su tienda de Torreón en cine al aire libre para celebrar el amor este 6 y 7 de febrero

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Krispy Kreme convierte su tienda de Torreón en cine al aire libre para celebrar el amor este 6 y 7 de febrero
    La sucursal Torreón–Independencia será una de las sedes de esta experiencia romántica y diferente, pensada para celebrar el amor y la amistad con cupo limitado y un ambiente completamente al aire libre. FOTO: ARCHIVO

Como parte de su campaña “Nuestro Dulce Flechazo”, Krispy Kreme tendrá películas, donas, café, música en vivo y actividades especiales, en una experiencia con cupo limitado

TORREÓN, COAH.- En vísperas del Día del Amor y la Amistad, Krispy Kreme en Torreón apuesta por una celebración fuera de lo común y propone una experiencia que combina sabor, entretenimiento y un ambiente romántico. Los próximos 6 y 7 de febrero, la reconocida marca de donas transformará algunas de sus tiendas en un cine al aire libre, invitando a parejas y amantes de los planes originales a disfrutar de una noche distinta.

TE PUEDE INTERESAR: Tec de Monterrey Campus Saltillo clasifica al Mundial de Robótica 2026 con equipo femenil y gana Think Award

La iniciativa forma parte de la campaña estacional “Nuestro Dulce Flechazo”, con la que la empresa busca ir más allá de la tradicional compra de donas y ofrecer momentos memorables. Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de una función de cine bajo las estrellas, acompañada de donas recién hechas, café caliente y música ambiental a cargo de un DJ en vivo.

Además de la proyección cinematográfica, la experiencia incluirá distintas sorpresas, entre ellas la posibilidad de personalizar artículos de mercancía de la marca y participar en dinámicas pensadas para reforzar el espíritu de convivencia, ya sea en pareja, con amigos o incluso en una cita diferente consigo mismos.

Krispy Kreme destacó que el evento está diseñado para vivirse en un ambiente relajado y acogedor, por lo que recomendó a los asistentes acudir bien abrigados y llevar cobijas o chamarras, ya que la actividad se desarrollará completamente al aire libre. El acceso será limitado, por lo que se sugiere llegar con anticipación.

En el caso de La Laguna, la experiencia se llevará a cabo en la sucursal Torreón–Independencia, ubicada en el bulevar Independencia, donde el cine dulce abrirá sus puertas de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche, durante ambos días. Con este tipo de propuestas, la marca reafirma su intención de convertir cada visita en una vivencia especial, vinculando sus productos con recuerdos que perduren más allá del antojo.

