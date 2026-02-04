Tec de Monterrey Campus Saltillo clasifica al Mundial de Robótica 2026 con equipo femenil y gana Think Award

El talento, la disciplina y el trabajo colaborativo colocaron al Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo en el mapa internacional de la robótica educativa. Su equipo femenil de VEX Robotics aseguró su pase al 2026 VEX Robotics World Championship, luego de una destacada participación en la competencia Girl Powered México 2025–2026, celebrada los días 26 y 27 de enero.

Durante el torneo, las estudiantes de nivel profesional se enfrentaron a equipos universitarios de diversas instituciones del país, demostrando un alto nivel técnico en programación, diseño mecánico y estrategia. Como resultado de su desempeño integral, el equipo recibió el Premio de Excelencia, el máximo galardón que otorgan las competencias VEX Robotics, además del Think Award, reconocimiento que distingue la calidad en el proceso de ingeniería, la innovación y la programación del robot.

El equipo está integrado por Eimy Cristina Sánchez Ramírez, capitana; Luisa Fernanda Sosa Pérez y Ana Elisa Reyes Obregón, drivers; Daniela Zarazua Andrade, mecánica y copiloto; María José González Fuentes, mecánica; y Rebeca Ortíz Flores, programadora. La mentoría estuvo a cargo de Ivonne Yznaga Blanco, quien acompañó el desarrollo técnico y formativo de las estudiantes a lo largo de la temporada.

Uno de los aspectos que más resalta de este logro es que se trata de un equipo de reciente conformación, integrado en su mayoría por alumnas que participaron por primera vez en una competencia de robótica. Pese a ello, lograron adaptarse rápidamente a las exigencias del torneo, consolidar un método de trabajo efectivo y competir al más alto nivel.