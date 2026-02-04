Tec de Monterrey Campus Saltillo clasifica al Mundial de Robótica 2026 con equipo femenil y gana Think Award

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Tec de Monterrey Campus Saltillo clasifica al Mundial de Robótica 2026 con equipo femenil y gana Think Award
    El equipo y su mentora Ivonne Yznaga Blanco durante la competencia Girl Powered México 2025–2026, donde demostraron un alto nivel técnico y de trabajo colaborativo frente a equipos universitarios de todo el país. FOTO: ITESM
Elena Vega
por Elena Vega

Localizaciones


Organizaciones


El equipo femenil de VEX Robotics del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo logró su clasificación al 2026 VEX Robotics World Championship tras una sobresaliente actuación en Girl Powered México 2025–2026

El talento, la disciplina y el trabajo colaborativo colocaron al Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo en el mapa internacional de la robótica educativa. Su equipo femenil de VEX Robotics aseguró su pase al 2026 VEX Robotics World Championship, luego de una destacada participación en la competencia Girl Powered México 2025–2026, celebrada los días 26 y 27 de enero.

Durante el torneo, las estudiantes de nivel profesional se enfrentaron a equipos universitarios de diversas instituciones del país, demostrando un alto nivel técnico en programación, diseño mecánico y estrategia. Como resultado de su desempeño integral, el equipo recibió el Premio de Excelencia, el máximo galardón que otorgan las competencias VEX Robotics, además del Think Award, reconocimiento que distingue la calidad en el proceso de ingeniería, la innovación y la programación del robot.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Torreón a ‘Pepe el Águila’, presunto implicado en la masacre de la familia LeBarón

El equipo está integrado por Eimy Cristina Sánchez Ramírez, capitana; Luisa Fernanda Sosa Pérez y Ana Elisa Reyes Obregón, drivers; Daniela Zarazua Andrade, mecánica y copiloto; María José González Fuentes, mecánica; y Rebeca Ortíz Flores, programadora. La mentoría estuvo a cargo de Ivonne Yznaga Blanco, quien acompañó el desarrollo técnico y formativo de las estudiantes a lo largo de la temporada.

Uno de los aspectos que más resalta de este logro es que se trata de un equipo de reciente conformación, integrado en su mayoría por alumnas que participaron por primera vez en una competencia de robótica. Pese a ello, lograron adaptarse rápidamente a las exigencias del torneo, consolidar un método de trabajo efectivo y competir al más alto nivel.

$!VEX Robotics del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo logró su pase al Mundial de Robótica 2026 tras ganar el Premio de Excelencia y el Think Award en Girl Powered México.
VEX Robotics del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo logró su pase al Mundial de Robótica 2026 tras ganar el Premio de Excelencia y el Think Award en Girl Powered México. FOTO:ITESM

“Fueron días de muchísimo esfuerzo y jornadas largas. Obtener el pase al mundial como un equipo completamente femenil es algo increíble y nos llena de orgullo”, compartieron las integrantes, quienes coincidieron en que la comunicación constante fue clave para integrar mecánica, programación y estrategia sin dividirse por áreas.

Las estudiantes subrayaron que el enfoque colaborativo fortaleció tanto al robot como al equipo humano. “Nunca trabajamos por separado; siempre estuvimos juntas, comunicándonos y apoyándonos para mejorar en cada etapa”, señalaron.

La competencia Girl Powered busca impulsar la participación de niñas y mujeres en áreas STEM, promoviendo el liderazgo femenino y la representación en disciplinas históricamente dominadas por hombres. Para las integrantes del equipo, este espacio fue fundamental para demostrar que las mujeres pueden aprender desde cero y alcanzar un nivel competitivo sobresaliente en robótica.

Por su parte, la mentora Ivonne Yznaga Blanco destacó la importancia del reconocimiento obtenido, al señalar que el Premio de Excelencia evalúa de manera integral el diseño del robot, la programación, las habilidades técnicas, la entrevista y el profesionalismo del equipo, reflejando el esfuerzo y la disciplina demostrados durante toda la temporada.

Ahora, el equipo se prepara para representar a Saltillo, a México y al Tecnológico de Monterrey en el VEX Robotics World Championship 2026, donde competirán con equipos de distintos países y continentes, enfrentando nuevos retos técnicos y estratégicos con la mira puesta en seguir haciendo historia.

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

