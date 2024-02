La Cruz Roja cumple 80 años de salvar vidas en Saltillo

“La vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado”, cita colocada en un cuadro ubicado en la Cruz Roja para conmemorar su aniversario número 80.

Un marco de madera rodea al cuadro de casi un metro de alto y alrededor de 60 centímetros de ancho. Al centro un corazón formado por huellas dactilares con tinta roja.

Son las huellas de poco más de una centena de personas que aún viven, están o han pasado por la Cruz Roja y han sido parte de la historia que hoy sostiene a esta emblemática institución.

Todas las edades, todos los cargos y todos los años porque todos son parte importante.

“Cuando llegan a venir les pedimos que pongan su huella. Sin ellos no estaríamos aquí...”, comentó el presidente del consejo de la Cruz Roja, Arturo López Alanís.