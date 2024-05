Temen gentrificación vecinos del Centro Histórico de Saltillo ante aumento en rentas

“Entendemos este boom de las inmobiliarias que quieren aumentar los precios, pero realmente no hay un mercado para eso. Parecería que sí, porque por algo los están subiendo, pero nosotros nos hemos dado la tarea de hablar con colegas que son arquitectos, restauradores y peritos valuadores, y nos explican que más bien desde el 2020, los precios se han disparado, pero que se hayan disparado no significa que realmente se estén rentando” , explicó Barredo.

Por su parte, el también gestor cultural Sergio Castillo, consideró que Saltillo había estado ajeno al fenómeno de la gentrificación como en otras ciudades, situación que cambió a partir de nuevas dinámicas comerciales que se han presentado en el Centro Histórico.

Narró que ha conocido casos de personas que han buscado mudarse a la zona y no han podido debido al aumento en los precios y a la instalación de parquímetros en áreas meramente habitacionales, lo que complica la visita de familiares.

“Es como si a los vecinos de San Patricio en las zonas que tienen de espacio público les pusieran parquímetros y entonces sus familiares tendrían que pagar para ir a visitarlos. Es lo mismo. Creo que está mal entendida la personalidad del centro, tanto por algunos funcionarios como por gente que va a hacer negocios al centro histórico, y creo que esa visión es la que está premiando casos como el de esta privada en Bravo”, dijo Castillo.

“Sí es un fenómeno que se está presentando con mucha frecuencia y pues la especulación del valor de las propiedades está notándose mucho”, puntualizó.

Otra vecina, que pidió su anonimato y para efectos de esta nota se llama “Francisca”, contó su caso en el que duró 20 años pagando 5 mil pesos de renta por una casa que hoy se renta en 25 mil, atribuyendo el aumento a la llegada de los bares al Centro Histórico.

Agregó que las propiedades en la zona no bajan de 10 o 15 mil pesos, mientras que el salario promedio, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, fue de 10 mil 900 pesos en Saltillo.

También mencionó que vive en un departamento al que cada seis meses le han estado subiendo la renta en 500 pesos. “Yo siento que va a llegar un tope en el que ya no me sea viable seguir viviendo aquí y lo peor es que no sé a dónde me cambiaría porque veo que hay más déficit de casas en renta”, dijo Francisca.

“Claro que existe un temor inmenso y yo creo que la mayoría de los que vivimos así en el primer cuadro y que tenemos todas nuestras actividades en ese cuadro, sería devastador cambiarse de barrio”, puntualizó.