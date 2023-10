‘La Pasadita’ de Don Félix, el segundo hogar de los Burros Pardos del Tec de Saltillo

Esta no es la historia de un restaurante donde se gestan los colectivos o manifestaciones, pero sí del lugar que apoyó el plantón del Movimiento Estudiantil del Tec Saltillo y se aconsejó a los jóvenes. “Nomás no caigan en la violencia, respeten todo y actúen con cordura”, les repetía Don Félix Alcalá Pérez como quien repite una plegaria.

Pero, si ustedes no son estudiantes, ex estudiantes o docentes, es probable que ya lo hayan visto. Don Félix formó parte de la histórica foto de festejo de los Burros Pardos el 27 de septiembre.

“ No es una regla, pero yo digo que la mitad del Tec es foránea, por lo que me doy cuenta. La mayoría de la región Carbonífera , de Palaú, Rosita, Castaños, Piedras, Concha del Oro, Parras de la Fuente, de mi pueblo, y otros de Tabasco y Puebla. También me ha tocado gente extranjera de Haití, hondureños o de Perú, y ahora vino una coreana ”, platica.

Uno de esos días en que evitaba consumir le llevó un refresco y ella de inmediato lo rechazo. “Yo no lo pedí”, dijo la joven porque no traía dinero. “Nombre, tu tómatelo, para que estés al parejo con tus amigas”, le respondió.

Para Don Félix no es ajena esa condición precaria en donde se estudia con esfuerzo, poco dinero y en una ciudad ajena. Él es un foráneo.

Originario de General Cepeda, su papá lo trajo a Saltillo a los 6 años para que estudiara la primaria.

“Fue muy duro”, dijo. Inclinó la mirada hacia el piso por varios segundos y agregó “Yo no usaba zapatos, sino huaraches. Y cuando llego aquí los otros niños decían ‘mira usa huaraches’. Se burlaban, y mira ahora me va bien, se me multiplicó, y si veo que alguien no trae dinero les ayudo, porque así andaba yo”.