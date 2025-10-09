Lanza Ramos Arizpe la Feria del Empleo 2025 con más de 2 mil 500 vacantes

Durante la presentación, el alcalde estuvo acompañado por José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo; Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico; Diego Gándara Cavazos, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA); Luis Javier Galindo Valdez, presidente de ARHCOS; y el regidor Tereso Medina López, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.

El evento reunirá a más de 70 empresas locales, nacionales e internacionales, que en conjunto ofrecerán más de 2 mil 500 vacantes para distintos niveles de formación y experiencia. Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer la vinculación laboral y reafirmar su posición como uno de los principales polos industriales del norte del país.

Con el respaldo del Gobierno del Estado y del sector empresarial, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó la segunda edición de la Feria del Empleo Ramos 2025, que se llevará a cabo el próximo 16 de octubre en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, de 9:00 a 13:00 horas.

En su mensaje, Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta feria representa el compromiso de su administración con el desarrollo económico y la prosperidad de las familias ramosarizpenses.

“En Ramos Arizpe generamos oportunidades reales. Apostamos al talento, a la inclusión y a la colaboración entre gobierno, empresas y sociedad para que cada vez más personas puedan construir su futuro aquí, en la tierra donde hay trabajo y progreso”, enfatizó el edil.

El alcalde subrayó que la Feria del Empleo se ha consolidado como un espacio de encuentro directo entre buscadores de trabajo y empresas, facilitando procesos de contratación más ágiles y transparentes. Además, resaltó que este tipo de eventos contribuyen a disminuir los índices de desempleo y a fortalecer la economía local mediante la creación de empleos formales y bien remunerados.

Por su parte, José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad, señaló que esta segunda edición de la feria es una muestra del trabajo conjunto entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el municipio de Ramos Arizpe, lo que ha generado condiciones favorables para el crecimiento económico y la inversión.

“Ramos Arizpe está en el top 10 de los municipios mejor pagados del país, con un salario promedio de 859 pesos diarios”, destacó el funcionario estatal, al resaltar el atractivo laboral que representa la región para las nuevas generaciones de trabajadores.

La inclusión laboral fue otro de los temas centrales del evento. Carlos Hernán Valdés Gómez, gestor de personas con discapacidad, reconoció el impulso del alcalde Gutiérrez Merino en la promoción de empleos incluyentes, al anunciar que más de 100 vacantes estarán destinadas a personas con discapacidad motriz, auditiva o intelectual, ofertadas por empresas socialmente responsables.

“Un empleo para una persona con discapacidad significa muchísimo, porque se la pasa tocando puertas pidiendo una oportunidad; esto viene a elevar su calidad de vida, dándole seguridad social, una casa adaptada a sus necesidades y un ingreso digno”, expresó Valdés Gómez.

De acuerdo con la Dirección de Fomento Económico, las vacantes disponibles abarcan giros industriales, comerciales y de servicios, lo que permitirá atender perfiles diversos y ofrecer oportunidades tanto para técnicos y operarios como para profesionistas.

La Feria del Empleo Ramos 2025 busca ser un evento abierto, inclusivo y de impacto social, reafirmando a Ramos Arizpe como referente regional en generación de empleo formal y en el impulso de una economía basada en la productividad, la innovación y el bienestar de sus habitantes.

Finalmente, el gobierno municipal invitó a la ciudadanía a participar y aprovechar las oportunidades que ofrece la feria. Los interesados podrán obtener más información comunicándose al teléfono 844 180 1000 ext. 1049 o escribiendo al correo: fomentoeconomico2527@gmail.com.

Con esta segunda edición, Ramos Arizpe refrenda su compromiso de seguir construyendo una ciudad de trabajo, desarrollo e inclusión, donde el talento local encuentre las condiciones para prosperar y contribuir al crecimiento de toda la región.