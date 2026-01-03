Venezolanos en México tranquilos y en alerta ante detención de Nicolas Maduro

La detención del presidente Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas armadas de Estados Unidos ha causado expectativa dentro y fuera de este país.

VANGUARDIA platicó con ciudadanos radicados en Estados Unidos, con familia en México y en Estados Unidos. Uno de ellos, Diego Torres Pantini, señaló que, según información que le han compartido familiares en Caracas, el ambiente es de celebración.

Mis familiares están contentos, “yo estoy bailando”, expresó a este medio de comunicación.

Testimonios difundidos desde distintas regiones de México y la intensa actividad en plataformas digitales reflejan un clima de festejo, pero también de vigilancia constante, tras lo que describen como operativos militares recientes en territorio venezolano.

Torres Pantini, indica que los reportes provenientes de conocidos en Caracas confirman que se han ejecutado bombardeos estratégicos dirigidos exclusivamente a desarticular la infraestructura que sostiene al régimen.

De acuerdo con los testimonios, las operaciones han logrado la destrucción de puntos clave de defensa, incluyendo el aeropuerto de La Carlota, el observatorio militar situado junto al mausoleo de Chávez y partes del Palacio Presidencial. Además, se ha reportado la neutralización de la base naval y el puerto militar, así como otros aeropuertos militares en la capital.

A pesar de que los residentes en Caracas, como los familiares de venezolanos en el exterior, sufrieron apagones y escucharon las explosiones, el reporte de Diego Torres Pantini indica que no ha habido bajas civiles. Esta precisión en los ataques ha permitido que la noticia sea recibida con alegría por las familias, inundando plataformas como Twitter con mensajes de felicidad.