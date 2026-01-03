Venezolanos en México tranquilos y en alerta ante detención de Nicolas Maduro

Saltillo
/ 3 enero 2026
    Venezolanos en México tranquilos y en alerta ante detención de Nicolas Maduro
    Algunos testimonios señalan un ambiente de celebración entre familiares de venezolanos en Caracas. FOTO: AP

La comunidad venezolana residida en México y Estados Unidos está al pendiente de los hechos en su país, tras la detención de Nicolas Maduro. “Estoy contento”, indica Diego Torres Pantini residido en Estados Unidos.

La detención del presidente Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas armadas de Estados Unidos ha causado expectativa dentro y fuera de este país.

VANGUARDIA platicó con ciudadanos radicados en Estados Unidos, con familia en México y en Estados Unidos. Uno de ellos, Diego Torres Pantini, señaló que, según información que le han compartido familiares en Caracas, el ambiente es de celebración.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: 'Sin apoyo externo no había forma de sacar a Maduro del poder'

Mis familiares están contentos, “yo estoy bailando”, expresó a este medio de comunicación.

Testimonios difundidos desde distintas regiones de México y la intensa actividad en plataformas digitales reflejan un clima de festejo, pero también de vigilancia constante, tras lo que describen como operativos militares recientes en territorio venezolano.

Torres Pantini, indica que los reportes provenientes de conocidos en Caracas confirman que se han ejecutado bombardeos estratégicos dirigidos exclusivamente a desarticular la infraestructura que sostiene al régimen.

De acuerdo con los testimonios, las operaciones han logrado la destrucción de puntos clave de defensa, incluyendo el aeropuerto de La Carlota, el observatorio militar situado junto al mausoleo de Chávez y partes del Palacio Presidencial. Además, se ha reportado la neutralización de la base naval y el puerto militar, así como otros aeropuertos militares en la capital.

A pesar de que los residentes en Caracas, como los familiares de venezolanos en el exterior, sufrieron apagones y escucharon las explosiones, el reporte de Diego Torres Pantini indica que no ha habido bajas civiles. Esta precisión en los ataques ha permitido que la noticia sea recibida con alegría por las familias, inundando plataformas como Twitter con mensajes de felicidad.

$!La detención de Nicolás Maduro ha generado expectativa y reacciones dentro y fuera de Venezuela.
La detención de Nicolás Maduro ha generado expectativa y reacciones dentro y fuera de Venezuela. FOTO: CUARTOSCURO

EN ALERTA POR MÁS BOMBARDEOS

No obstante, el estado de alerta permanece elevado. Se ha señalado, en el marco de declaraciones internacionales como las de Donald Trump, que existe la posibilidad de un segundo bombardeo, ya que se considera que el control real del país sigue en manos de la estructura del denominado chavismo.

Según el análisis compartido por Diego Torres, “la dictadura no reside únicamente en la figura de Nicolás Maduro, sino en un grupo de poder consolidado tras la muerte de Hugo Chávez, del cual Maduro es solo el rostro más visible”.

Por lo tanto, la tranquilidad actual de la comunidad internacional se mezcla con la cautela, entendiendo que el desmantelamiento de la estructura de mando podría requerir acciones adicionales.

Temas


Debate Presidencial
A20
Política Internacional

Localizaciones


Saltillo
Venezuela
México

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

