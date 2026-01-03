Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes

El Municipio de Saltillo cuenta oficialmente con un nuevo Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes, el cual fue dado a conocer el pasado 25 de noviembre y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de diciembre. La disposición crea un marco normativo específico para regular la protección, el bienestar y el trato digno de los animales en la ciudad.

El reglamento fue propuesto por la decimocuarta regidora, Amal Esper, y tiene como objetivo ordenar las acciones municipales en la materia, así como establecer los derechos y obligaciones de las personas tutoras.

También regula el funcionamiento del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, que sustituye al Centro de Control Canino y que queda adscrito a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Dentro de esta nueva estructura se contempla la creación del Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes, el cual estará integrado por representantes de asociaciones civiles, especialistas y sectores de la sociedad vinculados al tema, además de funcionarios municipales como el titular de Medio Ambiente y la Secretaría del Ayuntamiento. Este deberá vigilar y observar la aplicación del reglamento.

La normativa también reconoce el papel de las asociaciones protectoras, las cuales deberán estar legalmente constituidas, registradas ante el municipio y contar con los permisos correspondientes. Estas podrán observar el cumplimiento del reglamento y de la ley, denunciar irregularidades, rescatar, resguardar y dar en adopción a los seres sintientes, así como operar refugios que cumplan con las normas sanitarias y disposiciones vigentes.

Además, establece obligaciones para los tutores, como garantizar agua, alimento, espacio suficiente, atención médica veterinaria, esquemas de vacunación y condiciones de higiene; y señala la obligación de identificar a los animales con collar y placa, así como llevarlos sujetos con correa en la vía pública, y en el caso de animales considerados peligrosos, con bozal.