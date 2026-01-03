Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
La nueva normativa municipal establece obligaciones para tutores, regula asociaciones protectoras y formaliza la transición del Centro de Control Canino a una Unidad de Bienestar
El Municipio de Saltillo cuenta oficialmente con un nuevo Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes, el cual fue dado a conocer el pasado 25 de noviembre y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de diciembre. La disposición crea un marco normativo específico para regular la protección, el bienestar y el trato digno de los animales en la ciudad.
El reglamento fue propuesto por la decimocuarta regidora, Amal Esper, y tiene como objetivo ordenar las acciones municipales en la materia, así como establecer los derechos y obligaciones de las personas tutoras.
También regula el funcionamiento del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, que sustituye al Centro de Control Canino y que queda adscrito a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Dentro de esta nueva estructura se contempla la creación del Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes, el cual estará integrado por representantes de asociaciones civiles, especialistas y sectores de la sociedad vinculados al tema, además de funcionarios municipales como el titular de Medio Ambiente y la Secretaría del Ayuntamiento. Este deberá vigilar y observar la aplicación del reglamento.
La normativa también reconoce el papel de las asociaciones protectoras, las cuales deberán estar legalmente constituidas, registradas ante el municipio y contar con los permisos correspondientes. Estas podrán observar el cumplimiento del reglamento y de la ley, denunciar irregularidades, rescatar, resguardar y dar en adopción a los seres sintientes, así como operar refugios que cumplan con las normas sanitarias y disposiciones vigentes.
Además, establece obligaciones para los tutores, como garantizar agua, alimento, espacio suficiente, atención médica veterinaria, esquemas de vacunación y condiciones de higiene; y señala la obligación de identificar a los animales con collar y placa, así como llevarlos sujetos con correa en la vía pública, y en el caso de animales considerados peligrosos, con bozal.
En el documento se definen conductas consideradas como crueldad o maltrato animal, entre ellas mantener a los animales amarrados o expuestos a la intemperie, privarlos de alimento o agua, agredirlos, abandonarlos o vender cualquier especie en la vía pública, tianguis, mercados o a través de redes sociales y plataformas de comercialización.
El reglamento incluye disposiciones para los animales destinados al trabajo, a quienes se les reconoce el derecho a una alimentación adecuada, hidratación, control veterinario y jornadas laborales máximas de seis horas, con periodos de descanso. También se establece que los animales de carga no podrán circular por el centro de la ciudad ni por sus principales avenidas.
Cualquier persona podrá denunciar actos u omisiones que contravengan el reglamento ante la Dirección de Medio Ambiente o la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las infracciones podrán derivar en sanciones que van desde multas económicas y servicio comunitario, multas de una a mil UMAS, hasta el aseguramiento de animales, decomiso de bienes relacionados con la falta o la clausura de los sitios donde se cometan las irregularidades, sin perjuicio de que los casos constitutivos de delito sean turnados al Ministerio Público.