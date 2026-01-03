Saltillo: ‘Sin apoyo externo no había forma de sacar a Maduro del poder’

Luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, ambos trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas y armas hacia territorio estadounidense, el debate se ha concentrado en el alcance político y jurídico de la acción emprendida por el país norteamericano.

Para el doctor Juan Carlos Centeno Maldonado, especialista en política pública, originario de Venezuela y residente en Saltillo, el punto central no está en la narrativa oficial, sino en lo que se evita decir.

En entrevista con VANGUARDIA, explicó que en el discurso oficial de Estados Unidos no se utiliza el término intervención, sino expresiones como operación militar o bombardeo. a su ver, dicha omisión responde a la carga histórica que implica hablar de intervenciones militares en América Latina, cuya última referencia de gran escala se remonta a Panamá en la década de los 80. Sin embargo, consideró que, más allá del lenguaje, se trata de una intervención y de una injerencia directa en la soberanía venezolana.

Centeno explicó que el chavismo rechaza esa interpretación, aunque considera que su respaldo social real es limitado con solo el 20 por ciento de la población de Venezuela; mientras que una parte mayoritaria de la oposición ha asumido que cualquier acción internacional, incluso con costos elevados, era preferible a la continuidad de las condiciones políticas y económicas de los últimos 25 años. En ese contexto, consideró que muchos opositores concluyeron que había que sacar a Maduro del poder, sin importar el precio.

Desde su análisis, en Venezuela ya no existían condiciones para una transición por canales institucionales y recordó que en las elecciones presidenciales de julio de 2024 la oposición obtuvo una victoria amplia, cercana al 70 por ciento, sin que ello se tradujera en un cambio efectivo a pesar de las protestas, la presión interna y los pronunciamientos de organismos internacionales que no modificaron un sistema que definió como hegemónico y de corte dictatorial, con control sobre las fuerzas armadas y sin margen para la alternancia.

En ese escenario, Centeno consideró que la intervención extranjera terminó siendo la única vía posible, ya que sin apoyo externo, no había condiciones objetivas para que el país se liberara, una situación que compara con el escenario de Cuba y sus décadas sin cambios políticos de fondo.

Centeno Maldonado añadió que Estados Unidos llevaba por lo menos nueve años sin reconocer a Maduro como presidente legítimo, independientemente de si gobernaban republicanos o demócratas, lo que revela una estrategia de espera prolongada.

Sobre las recientes declaraciones de Trump con mensajes dirigidos a Cuba y advertencias hacia México, consideró que refuerzan la idea de que la operación en Venezuela no solo tuvo un objetivo interno, sino que buscó enviar una señal política a toda América Latina.