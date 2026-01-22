Lanzan ‘Supermercadito’ en Ramos Arizpe para mitigar efectos de la cuesta de enero

El alcalde de Ramos Arizpe puso en marcha este jueves el programa “Supermercadito”, una iniciativa diseñada para apoyar la economía familiar durante la cuesta de enero, entregando cerca de 25 toneladas de fruta y verdura a precios simbólicos en las colonias del municipio.

La jornada superó las expectativas de asistencia, registrando una afluencia de casi 2,000 personas. Ante la demanda, el munícipe señaló que se evalúa realizar el evento de forma semanal en diversos sectores para beneficiar a más ciudadanos que enfrentan dificultades financieras.

“Es un reajuste personal, es la economía, es la cuesta de enero. Muchas personas compraron una televisión en diciembre y tienen que pagar la tarjeta; este apoyo es directamente para la gente que más lo ocupa”, declaró el mandatario municipal.

Reglas del programa y abastoRespecto a la operatividad, detalló que se entregan productos como tomate, cebolla y limón a un peso por pieza. “La gente sabe que estamos limitados a las piezas que se entregan para cada una; por ejemplo, el tomate, la cebolla, el chile y el limón van a ser de 10 piezas”, explicó.

El alcalde aclaró que el programa es exclusivo para residentes locales, por lo que se solicita la credencial de elector. “Nos han dicho que vienen de otros lugares, como una persona de Monclova, pero les decimos que es únicamente para Ramos Arizpe”, enfatizó.

Para no afectar al comercio local, el edil puntualizó que existen restricciones estrictas. “No queremos dañar tampoco a los comercios de la región. Por eso tenemos ciertos días y horas, y no se puede vender al mayoreo; es únicamente a las personas de Ramos Arizpe”, precisó.

SALUD Y PROTECCIÓN A LA MUJER

En materia de salud, anunció que la próxima semana podría inaugurarse la nueva clínica municipal. Este centro tendrá una capacidad de atención para 13,000 personas, quienes deberán registrarse previamente para acceder a consultas médicas y servicios especializados para sus familias.

“Todas las personas que se inscriban van a poder acceder; tienen que registrarse para poder hacer cita, no es un seguro social ni un hospital, es una clínica”, puntualizó el alcalde sobre el alcance de este nuevo espacio de salud pública.

Sobre la protección a la mujer, confirmó que para mayo o junio estará listo el Centro de Empoderamiento. El proyecto aprovechará un inmueble municipal ya existente para reducir costos, integrando servicios de psicología, asesoría jurídica, la PRONNIF y juzgados especializados.

Finalmente, en el ámbito económico, reveló gestiones con inversionistas de China para atraer nuevas empresas. Ante rumores de inestabilidad, aseguró que la bolsa de trabajo local cuenta con vacantes suficientes para quienes hayan perdido su empleo recientemente.

En cuanto al clima, el munícipe informó que el plan por frentes fríos permanece activo. “Ya estamos parados, cambiamos el chip luego luego; el agua es la que más nos perjudica en estas situaciones de frío con agua”, concluyó el funcionario tras supervisar la entrega de apoyos.