Chema Morales incentiva a contribuyentes con sorteo de casas y autos desde Ramos Arizpe

Coahuila
/ 22 enero 2026
    José María “Chema” Morales Padilla, administrador fiscal general de Coahuila, recorrió el Mercadito “Todos por Más” en Ramos Arizpe y exhortó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios fiscales del primer trimestre. FOTO: REDES SOCIALES

Durante su visita al mercado local, Morales Padilla destacó que el cumplimiento puntual de las contribuciones permite acceder a sorteos y premios, además de fortalecer la recaudación estatal

Durante una visita al Mercadito “Todos Por Más” en Ramos Arizpe, José María “Chema” Morales Padilla, Administrador Fiscal General de Coahuila, exhortó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios fiscales del primer trimestre. El funcionario destacó que el cumplimiento puntual permite acceder a importantes incentivos para las familias.

“Hacemos el exhorto a que lo sigan haciendo. Hay que recordar que en enero, febrero y marzo... quienes paguen en estas fechas pueden acceder al sorteo que vamos a tener el mes de abril”, señaló Morales Padilla mientras recorría los puestos del mercado local.

El funcionario detalló que los premios para los contribuyentes cumplidos incluyen dos viviendas, 15 vehículos compactos y 40 premios de 50 mil pesos cada uno. Esta estrategia busca fortalecer la recaudación estatal, que el año pasado alcanzó los 5 mil 400 millones de pesos por concepto de ISN.

En el marco de su visita, el tema electoral no pasó desapercibido. Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones a una diputación local por el Distrito 12, Morales pidió paciencia y respeto a los procesos de su partido, sin cerrar la puerta a la contienda.

“Nosotros vamos a esperar los tiempos, ¿no? Vamos a esperar los tiempos, los momentos, las definiciones propias de nuestro partido. Nosotros nos mantenemos trabajando en nuestra encomienda”, afirmó el Administrador ante la pregunta sobre su futuro político.

Respecto a su presencia constante en municipios de la región sureste, Chema Morales aclaró que su cercanía con la gente es parte de su vida cotidiana. “Mira, yo vivo en Ramos Arizpe, pues entonces tengo que andar aquí. Ahorita vine a comprar aquí al mercado”, comentó de forma amena.

Sobre la situación económica, el Administrador reconoció que factores como las políticas de Estados Unidos generan incertidumbre para la inversión. No obstante, confió en que la revisión del tratado comercial brinde certeza para reanudar proyectos de expansión en Ramos Arizpe y la región.

Finalmente, Morales Padilla destacó la importancia de la sinergia entre el estado y los municipios para mejorar la eficiencia recaudatoria. Aseguró que cada peso recaudado permite al Gobierno de Coahuila cumplir con programas de infraestructura y desarrollo social en beneficio de todos.

Temas


Control Vehicular
Pagos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

