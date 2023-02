‘Lenin me invitó a pescar y puso en mi caña el anillo de compromiso’: Esther Talamás

Esther Talamás Hernández,

esposa de Lenin Pérez Rivera

María Esther Talamás Hernández es la compañera de vida de Lenin Pérez Rivera, candidato a la gubernatura por el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y con quien tiene dos hijos.

Teté, como le llaman sus amigos y familiares, ha acompañado a su esposo en esta aventura llamada política, y ahora además de su marido, su hijo Lenin Pérez Talamás también ha incursionado en la política, pues es diputado federal suplente en México.

1. ¿Cómo se enamoraron?

Nos enamoramos por un simple click: lo vi y me encantó. Luego empezó con grandes detalles como salir a la disco y bailar, platicar... su sonrisa me cautivó. Me enamoré de su integridad, me enamoré por ser una persona de un genial carácter, de metas, de imponerse retos y lograrlos. Nos enamoramos por coincidir en hacer actividades fuera de lo que normalmente uno hace. Me enamoré por hacerme parte de su vida: me invitaba a ir a su trabajo. Me enamoré por las ganas que le echa a la vida como hasta ahora. Nos enamoramos por ver una vida bella cada día.

2. ¿Cómo le pidió matrimonio?

Me invitó a pescar a la Presa de la Amistad y al atardecer, en un momento que me distraje, puso en mi caña una cajita que resultó ser el estuche de un anillo de compromiso.

3. ¿Cuáles son los detalles románticos que más recuerda de su relación?

Lo que más me encanta es ver su capacidad de tranquilidad con la que resuelve los detalles de la vida. Lo que más amo de sus detalles es hacer público su amor por mí.

4. ¿Con qué frecuencia le regala flores? ¿Cuáles son sus flores favoritas?

Mis flores favoritas son las rosas rojas. Casi siempre en casa me manda mis rosas rojas. Es un detalle que nunca falta.