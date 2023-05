Lenin Pérez se solidariza con Ricardo Mejía Berdeja, tras ‘abandono’ del PT en Coahuila

“Independientemente de las diferencias que hemos tenido, lo que están haciendo desde la política nacional es una vergüenza. El fin de semana me lo hicieron a mí, hoy se lo hacen a otro candidato de Coahuila. Aunque tengamos diferencias me solidarizo porque entiendo mejor que nadie lo que quieren hacer”, expresó.

Expresó que Coahuila no es una ficha que se puede mover conforme a intereses ajenos a la entidad.

“Esos políticos de siempre no terminan de entender que la gente tiene voluntad y que no se intercambia como si fuéramos fichas. No terminan de entender que esto se trata de ciudadanos, no de intereses de las cúpulas. Con esto queda más que claro que la única opción de cambio es UDC”, dijo.

