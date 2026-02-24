Levantan campamento de búsqueda en la Presa Palo Blanco de Ramos; ya no detectan otro cocodrilo

Tras varios días de operativos intensivos, el secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Alejandro González Farías, informó que se ha decidido levantar el campamento de expertos en la Presa Palo Blanco.

“Ya no se tuvo contacto con este otro ejemplar que pudiera encontrarse dentro de las inmediaciones de la presa”, señaló González Farías sobre los recorridos realizados durante las noches del viernes, sábado y domingo.

El funcionario explicó que, de acuerdo con los especialistas, el reptil capturado previamente presentaba marcas de cautiverio, lo que sugiere que fue abandonado de manera irresponsable en este cuerpo de agua.

“El reptil que la semana pasada logran atrapar cuenta con una marca de cautiverio; obviamente fue un animal que fue llevado a la presa Palo Blanco”, detalló el secretario municipal.