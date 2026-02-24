Levantan campamento de búsqueda en la Presa Palo Blanco de Ramos; ya no detectan otro cocodrilo

Coahuila
/ 24 febrero 2026
    Levantan campamento de búsqueda en la Presa Palo Blanco de Ramos; ya no detectan otro cocodrilo
    Por motivos de seguridad y prevención, el acceso a la Presa Palo Blanco permanecerá restringido durante una semana más, mientras las autoridades evalúan la situación. ARCHIVO

El acceso a la presa continuará restringido de manera oficial durante una semana como medida preventiva

Tras varios días de operativos intensivos, el secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Alejandro González Farías, informó que se ha decidido levantar el campamento de expertos en la Presa Palo Blanco.

“Ya no se tuvo contacto con este otro ejemplar que pudiera encontrarse dentro de las inmediaciones de la presa”, señaló González Farías sobre los recorridos realizados durante las noches del viernes, sábado y domingo.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten riesgos a la salud por eventos religiosos no autorizados en lagos de Ramos Arizpe

El funcionario explicó que, de acuerdo con los especialistas, el reptil capturado previamente presentaba marcas de cautiverio, lo que sugiere que fue abandonado de manera irresponsable en este cuerpo de agua.

“El reptil que la semana pasada logran atrapar cuenta con una marca de cautiverio; obviamente fue un animal que fue llevado a la presa Palo Blanco”, detalló el secretario municipal.

$!El Ayuntamiento de Ramos Arizpe analiza posibles sanciones por la presunta liberación ilegal del animal, al tiempo que hace un llamado a la población para evitar ingresar a zonas de riesgo.
El Ayuntamiento de Ramos Arizpe analiza posibles sanciones por la presunta liberación ilegal del animal, al tiempo que hace un llamado a la población para evitar ingresar a zonas de riesgo. MARTÍN ROJAS

Ante esta situación, el Ayuntamiento investiga posibles sanciones para quienes resulten responsables, aunque admitió que, de momento, no cuentan con información que permita identificar al propietario original del ejemplar.

“Estaremos revisando si aplica también algún tipo de sanción para poder investigar y aplicarla en su momento”, subrayó González Farías respecto a la presunta liberación ilegal del animal.

Durante una semana, el acceso seguirá restringido de forma oficial. El secretario hizo un llamado enérgico a la población para extremar precauciones y evitar ingresar al agua por los riesgos que esto conlleva.

“La recomendación sigue siendo la misma: hacerlo con mucho cuidado... y ahora, pendientes de cualquier tema relativo a la presencia de estos ejemplares para reportarlos”, concluyó el funcionario.

Temas


Agua
Presas
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

