Advierten riesgos a la salud por eventos religiosos no autorizados en lagos de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 24 febrero 2026
    Advierten riesgos a la salud por eventos religiosos no autorizados en lagos de Ramos Arizpe

El municipio buscará dialogar con organizadores para evitar que se repitan actividades sin autorización en lagos artificiales

El director de Servicios Concesionados de Ramos Arizpe, Francisco Javier Vázquez, alertó sobre los riesgos sanitarios que implica el uso de espejos de agua municipales para eventos religiosos sin autorización.

Lo anterior surge tras detectarse actividades de evangelización en zonas prohibidas. “Ahí no había ningún permiso autorizado ni por el área de Servicios Concesionados ni por el propio municipio”, señaló el funcionario.

Vázquez explicó que estas acciones se realizaron por voluntad propia de los organizadores, ignorando los protocolos de seguridad. “Presentan riesgos de salud y, aparte, el equipo de químicos que se aplica puede ser perjudicial”, detalló.

El contacto con estas aguas tratadas puede afectar gravemente a los ciudadanos. Según el director, los químicos utilizados resultan “perjudiciales para la salud, tanto para la vista, el organismo y la propia piel”.

Ante la falta de una normativa para aplicar sanciones económicas en estos casos, la autoridad optará por el diálogo. “Tendremos que revisar con el propio pastor que lo hizo para evitar que se vuelva a repetir”, afirmó.

Se aclaró que el municipio siempre ha brindado facilidades para eventos religiosos en sitios adecuados. “Vienen, les damos un permiso y les autorizamos lugares como la Plaza Pistaches o la Alameda Escorial”, comentó Vázquez.

Sin embargo, el uso del lago artificial queda estrictamente prohibido para cualquier actividad que implique contacto. “Definitivamente no, ese tipo de eventos ni lo solicitaron ni se puede autorizar”, sentenció el titular de la dependencia.

Con la llegada de las altas temperaturas, el riesgo de que la población ingrese a estas aguas aumenta. “Viene un riesgo grande porque, aparte, tenemos Acuarramos, la cual está bien organizada y coordinada”, recordó el funcionario.

Vázquez hizo un llamado a la comunidad para evitar invadir espejos de agua que no están en condiciones salubres. “Les vamos a pedir de favor que nos apoyen con eso y que se vayan a programar con Acuarramos”, finalizó.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

