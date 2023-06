Libre ex bombero de Monclova que participó en masacre de perro callejero

MONCLOVA, COAH.- Jonathan “N”, ex bombero de Monclova que participó en el caso de maltrato y crueldad animal en agravio de un perro que fue rescatado de las calles, recuperó su libertad y abandonó el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo.

En audiencia celebrada en el Centro de Justicia de la Región Centro de Coahuila, la defensa del ex bombero solicitó al juez de control la suspensión provisional en el proceso penal que enfrenta, la que fue aprobada luego de imponer una multa de 200 mil pesos que serán utilizados en la protección y cuidado animal; además Jonathan “N” deberá acudir a terapia psicológica.

Del monto en mención, 100 mil pesos debieron ser entregados al término de esta audiencia y el resto se irá pagando en parcialidades, en un lapso de doce meses.

“Solicitó un beneficio y es valorado por el juez y se le concede una suspensión condicional, por lo que dentro de un año esta persona debe cumplir con la condiciones fijadas por el juez y tiene que ver con la protección de la fauna”, dijo Rodrigo Chaires, delegado regional de la Fiscalía General del Estado.

Detalló que entró en suspensión la carpeta de investigación, sin embargo no concluye, toda vez que es un caso en el que se involucran a otras dos personas en la matanza de un perro que fue rescatado de las calles en 2018.

“En las imágenes se advierte la participación de otra persona, por lo que el proceso o la causa penal sigue abierto, esta persona fue presentada ante la autoridad judicial y es a la que se le permitió en su caso someterse a este beneficio de la libertad condicional”, comentó

Al momento la Fiscalía continúa la búsqueda de otras dos personas que participan en el maltrato animal, uno de ellos es quien da muerte al animal y otro que graba el video.

VANGUARDIA dio a conocer el caso el pasado mes de abril, fue el primer medio de comunicación en dar a conocer que grupo de bomberos de Monclova fueron exhibidos en redes sociales en unos videos donde se muestra cómo asesinaban a perros a golpes utilizando palas, mazos e incluso hubo a canes a quienes ahogaron en las mismas instalaciones de Protección Civil y Bomberos.

César Flores, quien era candidato a la diputación local en esas fechas, hizo público el caso inicialmente en su página oficial de Facebook. Ahí exhibió los videos donde elementos de bomberos, portando sus uniformes, masacraban a los perritos hasta matarlos.

Jonathan “N”, ex bombero del municipio de Monclova, obtuvo la libertad porque no maltrató al animalito: “Sí sostuve al perro para que lo mataran a golpes, pero me obligaron con amenazas”, dijo Jonathan “N” en su declaración por escrito en la audiencia de vinculación a proceso.