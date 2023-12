‘Lizeth anhelaba ser mamá’; familiares dicen adiós a ex procuradora muerta en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Lizeth Alejandra Hernández Elías, ex procuradora de la Pronnif en Monclova y quien murió la semana en curso por las complicaciones de un tumor cerebral, anhelaba en convertirse en madre, era su mayor sueño.

La joven de 34 años de edad, originaria de Castaños, Coahuila de donde fue servidora pública, fue velada y despedida por sus seres queridos, quienes con profundo dolor le dieron el último adiós.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Lizeth Hernández, ex titular de Pronnif en Monclova; por agresiva enfermedad

Su esposo, Juan Pedro Collazo, dio una entrevista a medios de comunicación donde reveló que la ex funcionaria caracterizada por su gran empatía y por la alegría que contagiaba a todos a su alrededor, soñaba con ser madre.

“Lamentablemente sí , ese era el sueño, ese era el reproche de nosotros por el cual lamentablemente Dios no lo mandó, tuvimos dos embarazos en 2019 y 2020, a los tres meses de gestación el bebé murió y después de seis meses lo volvimos a intentar y la misma situación, nos alarmó la situación y quisimos buscar opciones el ver por qué, que estaba pasando y lamentablemente llegamos al tumor que se le diagnóstico en el área de la hipófisis”, dijo Juan Pedro.

Dijo que a principios de este 2023 Lizeth no había presentado un síntoma del tumor, ella empezó a tener migrañas, pero como estaban sometidos a un tratamiento hormonal para que ella lograra quedar embarazada, pensaron que se derivaba de los cambios hormonales.

“Ya ves que cuando hay un desbalance o ajuste hormonal dan dolores de cabeza o una descompensación, pensamos que era eso”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan tumor a ex titular de Pronnif Monclova y se complica su salud; piden oración y apoyo económico

Cuando empezó a agravarse la migraña fue más intensa y entonces ella empezó con la pérdida de la visión, se consultó con un oftalmólogo y él descartó un problema en la vista, se le ordenó someterse a una tomografía y se le detectó un tumor en la hipófisis que lamentablemente avanzó muy rápido.

FUE UNA GRAN MUJER

“No es por que fuera mi esposa, pero ella a donde iba siempre brillaba, desde que estuvo en la Pronnif, siempre fue empática con la persona que iba ahí, siempre trató de dar la mano al que la necesitara.

“Cuando trabajó en la presidencia como síndica siempre ayudaba a las personas, siempre apoyaba. Era una persona con carácter fuerte pero muy justa en sus decisiones”, comentó.

Señaló que Lizeth, ha dejado marcada su vida. “Gracias a ella soy lo que soy ahorita, ella me enseñó muchos valores, me enseñó el significado de la familia”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Por cuarto día consecutivo, permanece bloqueada entrada a Pasta de Conchos

Mencionó que ella con su personalidad, unía a la familia, a otras familias y luchaba por que siempre hubiera armonía en ellas.

“Me va a quedar todo lo bonito de ella, lamentablemente no se cumplió el objetivo de tener un bebé, me hubiera encantado que me dejara un bebé por quien echarle ganas y salir adelante, pero bueno los tiempos de Dios son perfectos y no hay que reprocharle”, dijo triste Pedro Collazo