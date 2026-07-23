Saltillo: Se impacta dos veces por no respetar el rojo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Se impacta dos veces por no respetar el rojo
    Tras el golpe, el vehículo Kia cruzó el camellón central y terminó contra una malla ciclónica. ULISES MARTÍNEZ

El impacto proyectó uno de los vehículos sobre el camellón central; pese a los daños, no hubo personas lesionadas

Una automovilista presuntamente provocó un accidente vial la mañana de este jueves en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y José Musa de León, Saltillo, luego de no respetar la luz roja del semáforo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora de una camioneta Kia circulaba por el bulevar Luis Donaldo Colosio con dirección a Tezcatlipoca cuando presuntamente avanzó pese a la señal de alto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-chocan-en-cruce-de-lafragua-ambos-alegan-tener-el-semaforo-en-verde-BF22369923

La maniobra provocó que fuera impactada por un automóvil MG que transitaba sobre José Musa de León y que, de acuerdo con los primeros reportes, contaba con la luz verde del semáforo.

Tras el choque, ambos vehículos quedaron sobre la vialidad. La camioneta Kia fue proyectada hacia el camellón central, el cual cruzó hasta detenerse contra una malla ciclónica, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades para atender el percance y controlar la circulación.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y solicitar el apoyo de una grúa para retirar las unidades involucradas y liberar la vialidad.

$!El automóvil MG presentó daños severos en la parte frontal y tuvo que ser retirado con el apoyo de una grúa.
El automóvil MG presentó daños severos en la parte frontal y tuvo que ser retirado con el apoyo de una grúa. ULISES MARTÍNEZ

A pesar de lo aparatoso del accidente y de los cuantiosos daños materiales registrados en ambos vehículos, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de los ocupantes a un hospital.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La fuerza que nos une

La fuerza que nos une
true

Coahuila: Aseguran Hurtado y Attolini candidaturas en el 2027
true

POLITICÓN: ¿Arturo Islas busca llevar el caso Rocky a una confrontación política en Saltillo?
¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para el estreno de ‘El Desaire’ en Saltillo

¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para el estreno de ‘El Desaire’ en Saltillo
Liliana N. puede alcanzar una pena de hasta ocho de prisión, de acuerdo con lo contemplado en la Ley.

Saltillo: Acusada por muerte de Rocky podría alcanzar hasta ocho años de prisión
El cuerpo de lanzadores de Sultanes mantuvo en blanco a la ofensiva saltillense durante las nueve entradas.

Clásico del Norte: Sultanes blanquea 7-0 a Saraperos y asegura la serie en Monterrey
El veterano deportado Robert Vivar en la ciudad de Tijuana, Baja California (México). Vivar se ha encargado de apoyar a veteranos del Ejército de Estados Unidos que, por alguna razón, han sido expulsados a México.

Así es como un activista ayuda a los veteranos de EU deportados a México por el país al que sirvieron
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028.

Trump bromea con presentarse a las elecciones de EU en 2028 para un tercer mandato