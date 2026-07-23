Saltillo: Se impacta dos veces por no respetar el rojo

Una automovilista presuntamente provocó un accidente vial la mañana de este jueves en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y José Musa de León, Saltillo, luego de no respetar la luz roja del semáforo. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora de una camioneta Kia circulaba por el bulevar Luis Donaldo Colosio con dirección a Tezcatlipoca cuando presuntamente avanzó pese a la señal de alto.

La maniobra provocó que fuera impactada por un automóvil MG que transitaba sobre José Musa de León y que, de acuerdo con los primeros reportes, contaba con la luz verde del semáforo. Tras el choque, ambos vehículos quedaron sobre la vialidad. La camioneta Kia fue proyectada hacia el camellón central, el cual cruzó hasta detenerse contra una malla ciclónica, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades para atender el percance y controlar la circulación. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y solicitar el apoyo de una grúa para retirar las unidades involucradas y liberar la vialidad.

A pesar de lo aparatoso del accidente y de los cuantiosos daños materiales registrados en ambos vehículos, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de los ocupantes a un hospital.