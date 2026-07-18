Lleva DIF Ramos Arizpe apoyos y servicios a familias del Cerrito de la Cruz

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el propósito de acercar la asistencia social directamente a las colonias, el DIF Municipal de Ramos Arizpe realizó una brigada comunitaria en el Cerrito de la Cruz, donde decenas de familias accedieron a servicios de salud, apoyos en especie y atención personalizada. La jornada fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, quien, acompañada por personal de la institución, atendió de manera directa a las y los habitantes del sector, especialmente a personas adultas mayores que recibieron orientación, seguimiento a sus necesidades y apoyo para la gestión de diversos trámites.

Además de la atención médica, durante la brigada se distribuyeron despensas, medicamentos del cuadro básico, pañales, toallas sanitarias, útiles escolares, ropa y artículos de higiene personal, con el objetivo de contribuir a la economía de las familias y atender necesidades inmediatas. “En el DIF trabajamos para estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y brindarles apoyo de manera directa. Cada visita representa una oportunidad para tender la mano a las familias y mejorar su calidad de vida”, expresó Teresita Escalante Contreras. ATENCIÓN DIRECTA EN LAS COLONIAS La presidenta honoraria destacó que este tipo de jornadas permiten mantener un contacto permanente con la ciudadanía, identificar las principales necesidades de cada comunidad y ofrecer soluciones oportunas mediante los programas del organismo.

Indicó que el trabajo territorial continuará en distintos sectores del municipio con el propósito de garantizar que los servicios del DIF lleguen a quienes más los requieren, fortaleciendo la atención cercana y el acompañamiento a las familias. Con estas acciones, el DIF Municipal de Ramos Arizpe reafirma su estrategia de llevar los programas asistenciales directamente a las colonias, privilegiando el contacto con la población y la respuesta inmediata a sus necesidades.