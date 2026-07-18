Pensiones de Torreón abre convocatoria para Reina del Adulto Mayor

Las aspirantes deberán tener 60 años de edad o más y realizar su inscripción antes del próximo 25 de julio en las oficinas de la dependencia.

La Dirección de Pensiones de Torreón abrió el registro para la segunda edición del certamen Reina del Adulto Mayor, dirigido a mujeres pensionadas o jubiladas que hayan trabajado en la Administración Municipal.

Además de la Reina del Adulto Mayor, durante el certamen se designará a una princesa y una duquesa entre las participantes.

La ceremonia de coronación se llevará a cabo el 30 de julio en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón (Canaco), ubicadas en la avenida Matamoros, esquina con Ramón Corona.

José Arturo Rangel Aguirre, director de Pensiones, informó que la actividad forma parte del programa correspondiente al Mes del Adulto Mayor.

El certamen busca reconocer la trayectoria laboral y personal de las mujeres jubiladas y pensionadas, además de generar un espacio de convivencia y participación.

La convocatoria se desarrolla en coordinación con la Unidad de Pensionados y Jubilados del Municipio de Torreón.