Llevan bacheo a colonias y zona industrial de Ramos Arizpe durante agosto

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantuvo durante agosto un programa permanente de bacheo y mantenimiento vial en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y atender las necesidades de las colonias, fraccionamientos y zonas industriales.

A través de la Dirección de Bacheo y Vialidad, las cuadrillas municipales realizaron trabajos del 1 al 31 de agosto en Las Haciendas, Guanajuato de Arriba, Manantiales, El Cactus, Santa Fe, El Mirador, Manantiales del Valle, Torremolinos, Nuevo Ramos, Valle de los Pinos, Parajes de los Pinos, Jardines de Analco, Analco, Fidel Velázquez y Lomas del Valle.

Las acciones también se extendieron a La Esmeralda, Portales del Valle, El Cura, fraccionamiento Alissa, Manantiales del Bosque, Quinta Manantiales, Villa Magna, Blanca Esthela y Del Valle, además de la Zona Industrial de Ramos Arizpe, particularmente en el sector de Mabe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el mantenimiento de las vialidades constituye una tarea permanente debido al crecimiento urbano y al flujo vehicular que registra el municipio.