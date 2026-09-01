Llevan bacheo a colonias y zona industrial de Ramos Arizpe durante agosto
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El Gobierno Municipal busca atender las vialidades de manera gradual y sectorizada
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantuvo durante agosto un programa permanente de bacheo y mantenimiento vial en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y atender las necesidades de las colonias, fraccionamientos y zonas industriales.
A través de la Dirección de Bacheo y Vialidad, las cuadrillas municipales realizaron trabajos del 1 al 31 de agosto en Las Haciendas, Guanajuato de Arriba, Manantiales, El Cactus, Santa Fe, El Mirador, Manantiales del Valle, Torremolinos, Nuevo Ramos, Valle de los Pinos, Parajes de los Pinos, Jardines de Analco, Analco, Fidel Velázquez y Lomas del Valle.
Las acciones también se extendieron a La Esmeralda, Portales del Valle, El Cura, fraccionamiento Alissa, Manantiales del Bosque, Quinta Manantiales, Villa Magna, Blanca Esthela y Del Valle, además de la Zona Industrial de Ramos Arizpe, particularmente en el sector de Mabe.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el mantenimiento de las vialidades constituye una tarea permanente debido al crecimiento urbano y al flujo vehicular que registra el municipio.
“Tenemos una ciudad que todos los días tiene muchísimo movimiento, tanto en nuestras colonias como en la zona industrial, y eso nos exige estar trabajando constantemente en las vialidades. Durante agosto las cuadrillas estuvieron en diferentes sectores y vamos a continuar atendiendo los puntos que lo necesitan, porque queremos calles en mejores condiciones para las familias de Ramos Arizpe”, expresó.
El edil destacó que las labores se desarrollan de manera gradual en diferentes sectores, con base en las necesidades detectadas y la programación establecida por la Dirección de Bacheo y Vialidad.
“Ramos Arizpe sigue creciendo y eso también significa más vehículos, más traslados y un mayor uso de nuestras calles. La indicación es seguir en territorio, avanzar colonia por colonia y atender las vialidades para que la gente pueda trasladarse de una manera más segura y ordenada”, agregó.
Por su parte, el director de Bacheo y Vialidad, José Ángel Soto, informó que durante agosto las cuadrillas atendieron diversos puntos de la zona urbana, así como sectores caracterizados por registrar un importante flujo vehicular.
“Durante todo el mes estuvimos trabajando en diferentes colonias y fraccionamientos. La labor se desarrolla directamente en las vialidades donde se requiere la intervención y continuamos avanzando hacia distintos sectores de la ciudad conforme a la programación de los trabajos”, señaló.
El funcionario indicó que las acciones continuarán en los diferentes puntos de Ramos Arizpe, con el propósito de mantener las vialidades en condiciones adecuadas para el tránsito cotidiano de habitantes y trabajadores.